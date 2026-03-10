Che scuola fai? In diretta a Radio Materia gli studenti dell’Itet Daverio Casula Nervi
Ospiti in studio saranno Mattia, Leonardo, Gaetano e Filippo. Mercoledì 11 marzo con inizio alle ore 15. I contatti per porre domande
Mattia Pedrini, Leonardo Gardelli, Gaetano Gallo e Filippo Cirillo saranno gli ospiti protagonisti della prossima puntata di “Che scuola fai?” trasmissione radiofonica in diretta mercoledì 11 marzo alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.
L’Itet Daverio Casula Nervi è un istituto che ha visto confluire, negli anni, tre diverse istituti. L’Itc Daverio è la scuola più anrtica di Varese e la seconda della Lombardia: la prima campanella, infatti, suonò nel dicembre 1862. Nel 1970 venne aperta la sezione di perito aziendale che diventò autonoma nel 1976 per poi ritornare a essere accorpata nel 2013. L’istituto Nervi è stato inglobato dal Daverio nel 2003.
I corsi offerti sono di tipo tecnico economico e tecnologico: da Amministrazione Finanza e Marketing al Turistico, dalle Relazioni internazionali a Costruzioni Ambiente Territorio.
Gli studenti racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.
Appuntamento alle ore 15.00 in diretta su Radio Materia.
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.