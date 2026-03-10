Che scuola fai? In diretta a Radio Materia gli studenti dell’Itet Daverio Casula Nervi

Mattia Pedrini, Leonardo Gardelli, Gaetano Gallo e Filippo Cirillo saranno gli ospiti protagonisti della prossima puntata di “Che scuola fai?” trasmissione radiofonica in diretta mercoledì 11 marzo alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.

L’Itet Daverio Casula Nervi è un istituto che ha visto confluire, negli anni, tre diverse istituti. L’Itc Daverio è la scuola più anrtica di Varese e la seconda della Lombardia: la prima campanella, infatti, suonò nel dicembre 1862. Nel 1970 venne aperta la sezione di perito aziendale che diventò autonoma nel 1976 per poi ritornare a essere accorpata nel 2013. L’istituto Nervi è stato inglobato dal Daverio nel 2003.

I corsi offerti sono di tipo tecnico economico e tecnologico: da Amministrazione Finanza e Marketing al Turistico, dalle Relazioni internazionali a Costruzioni Ambiente Territorio.

Gli studenti racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.

Appuntamento alle ore 15.00 in diretta su Radio Materia.

Contatti

Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com

O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857

Social

Per restare aggiornato segui la pagina Instagram @giornalistifuoriclasse

Le puntate precedenti

La puntata del liceo Cairoli di Varese

La puntata del liceo Manzoni di Varese

La puntata del liceo Ferraris di Varese

La puntata dell’IS Geymonat di Tradate

La puntata del’IPC Einaudi di Varese

La puntata del liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio

La puntata dell’istituto Valceresio di Bisuschio

La puntata dell’istituto Stein di Gavirate

La puntata del liceo Sereni di Luino

La puntata del liceo Frattini di Varese

La puntata dell’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende

La puntata del liceo Crespi di Busto Arsizio

La puntata dei CFP dell’Agenzia Formativa di Tradate e di Gallarate

La puntata dei Licei Manfredini