Chessa salva la Castellanzese al 95′: 2-2 amarissimo per la Varesina

Termina 2-2 all’Elmec Solar stadium di Venegono Superiore la sfida tra Varesina e Castellanzese. Un risultato che, alla luce della gara vista, fa felice la squadra neroverde e ha invece sapore amarissimo per la Varesina.

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Una gara emozionante, aperta dopo 2′ dal gol di Guerrini. Le fenici hanno però trovato la forza di reagire e ribaltare la gara con Manicone, in gol al 22′ del primo tempo e poi all’8′ della ripresa. Ma nel finale è arrivata la beffa: al 95′ lancio in area della Varesina, sponda di Robbiati e zampata di Chessa che supera Lorenzi in uscita e sigla il definitivo 2-2. Una doppia doccia fredda per la squadra di mister Spilli che ancora una volta subisce un gol pesante nel recupero e resta a 11 punti di distacco dalla Castellanzese. Se il campionato finisse così i neroverdi sarebbero pari, mentre la Varesina deve continuare a sudare per cercare punti salvezza, con la zona retrocessione diretta distante solo tre punti ma con l’incognita “forbice punti” più che mai viva.

Mancano sette gare al termine della stagione e, in particolare per la Varesina, ci sarà da trovare energie extra per riprendere quei punti che mancano per provare almeno ad arrivare ai playout.

FISCHIO D’INIZIO

Punti pesanti come piombo in palio all’Elmec Solar Stadium tra una Varesina che vuole risalire la classifica e lasciare la zona calda e una Castellanzese che invece cerca punti tranquillità. Con Maddalon ancora impegnato con la Rappresentativa di Serie D al Trofeo di Viareggio, mister Marco Spilli schiera un 4-3-1-2 con il 2009 Tassani al centro della difesa e dcon Sassi che agisce da trequartista partendo dalla fascia destra dietro a Manicone e Costantino. Ivan Del Prato risponde con il collaudato 3-5-2 che si affida in difesa a capitan Gritti – ex di turno -, mediana con Vernocchi, Lacchini e Castelletto e in attacco spazio alla fantasia di Mario Chessa a servizio di Guerrisi.

PRIMO TEMPO

Pronti, via e la Castellanzese è già in vantaggio: al 2′ Chessa calcia un corner da sinistra, Lorenzi smanaccia male e Guerrisi da due passi insacca di testa. Doccia fredda per le fenici, che provano a rispondere immediatamente ma al 5′ il destro da fuori di Grieco non inquadra la porta. Al 10′ Sassi fa tutto bene sulla destra, va sul fondo e mette in mezzo un pallone basso molto pericoloso che però non trova compagni pronti a colpire. Dopo qualche minuto senza particolari squilli, al 19′ la Varesina spreca un’occasione ottima: Sassi si libera del marcatore a metà campo e imbuca splendidamente liberando Costantino davanti a Giroletti ma l’attaccante spreca calciando addosso al portiere in uscita. Il pari però arriva poco dopo: al 22′ la Castellanzese perde palla in uscita con Robbiati, Grieco intercetta e lancia Manicone che calcia forte trovando l’1-1 nonostante il tentativo di parata di Giroletti. Dopo il gol del pari il ritmo rallenta un po’: da una parte ci prova Chessa con un destro senza mira, dall’altra risponde Costantino con una rovesciata senza potenza. Il primo tempo si chiude con la difesa di casa che chiude su un’iniziativa pericolosa di Chessa in area. Risultato di 1-1 all’intervallo e gara aperta.

SECONDO TEMPO

Riparte meglio la Varesina che nei primi minuti conquista tre angoli di fila e si rende pericolosa prima con l’incornata di Tassani, centrale e parata da Giroletti, e poi con il destro a giro di Arcopinto che passa di poco sopra la traversa. Il gol arriva all’8′: lancio lungo di Vaz, la difesa neroverde non attacca la palla, Giroletti corre indietro e Manicone trova spazio e tempo per inserirsi e insaccare con un diagonale mancino il 2-1. La Castellanzese ci mette un po’ a ritornare in avanti: al 16′ è Micheri a prendere l’iniziativa sulla fascia sinistra e mettere in mezzo per Boccadamo che controlla al limite e con il mancino spara di poco alto. La gara perde di qualità e le occasioni si fanno meno frequenti. Al 26′ la Varesina ci prova su corner ma Alari, dopo un flipper al limite dell’area di porta, non centra il bersaglio calciando in caduta. Mister Del Prato cerca soluzioni dalla panchina inserendo Merkaj, Foglio e Cirigliano ma la difesa di casa tiene bene il campo senza concedere occasioni. Ma al 50′ arriva il colpo di CM7: lancio in area della fenici, Robbiati fa sponda per Chessa che piazza la zampata e sigla il 2-2 conclusivo che rende amarissimo il finale per la Varesina e dolce invece per la Castellanzese.

TABELLINO

VARESINA – CASTELLANZESE 2-2 (1-1)

Marcatori: 2’ pt Guerrisi (C), 22’ pt e 8’ st Manicone (V), 50’ st Chessa (C)

VARESINA (4-3-1-2): Lorenzi; Miconi (39’ st Vitiello), Tassani, Alari, Vaz; Grieco (44’ st Valisena), Gulinatti, Arcopinto (49’ st Martinoia); Sassi; Manicone, Costantino (44’ st Andreoli). A disposizione: Della Cristina, Cavalli, Sainz Maza, Grassi, Martinoia, Baud Banaga. All.: Spilli.

CASTELLENZESE (3-5-2): Giroletti; Rusconi, Gritti, Robbiati; Boccadamo (25’ st Merkaj), Vernocchi (25’ st Foglio), Lacchini, Castelletto, Micheri (33’ st Cirigliano); Chessa, Guerrisi (51’ st Giuliani). A disposizione: Frigerio, Rausa, Giuliani, Oldani, Bianchi, Airaghi. All.: Del Prato.

Arbitro: Lazzara di Barcellona Pozzo di Gotto (Gjini e Pelotti)

Corner: 6-6. Ammoniti: Tassani, Costantino, Lorenzi per la Varesina. Recupero: 0’ + 8’.

Note: giornata variabile, terreno in ottime condizioni.

SERIE D GIRONE B – XXVII GIORNATA

Breno – Caldiero 1-1; Brusaporto – Leon 0-1; Folgore Caratese – Virtus CBG 1-1; Sondrio – Casatese Merate 2-1; Oltrepò – Milan Futuro 0-1; Real Calepina – ChievoVerona 1-0; Villa Valle – Pavia 0-0; Vogherese – Scanzorosciate 1-6; Varesina – Castellanzese 2-2.

CLASSIFICA: Folgore Caratese 54; Milan Futuro 45; Villa Valle 44; ChievoVerona, CasateseMerate 43; Leon, Brusaporto 42; Scanzorosciate 39; Oltrepò (-3), Virtus CBG 37; Caldiero, Real Calepinam Castellanzese 36; Breno 30; Pavia, Varesina 25; Sondrio 22; Vogherese (-6) 8.

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