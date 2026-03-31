Chiesti a Varese oltre 12 anni di pena per l’allenatore di volley accusato di violenza sessuale
La richiesta del pubblico ministero partiva da una pena base di oltre 19 anni. Decine gli episodi contestati che valsero l’arresto del coach. Ad aprile la sentenza
La Pm Claudia Maria Contini ha chiesto oltre 12 anni di pena per l’allenatore della squadra di Volley di un paese a Sud di Varese accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di numerose giocatrici minori.
La pena richiesta ammonta per la precisione a 12 anni, 10 mesi e 20 giorni già ridotta per i benefici del rito (è un Abbreviato), richiesta partita da una pena base molto elevata, cioè 19 anni e 4 mesi di reclusione.
Nell’udienza che si è celebrata dinanzi al giudice per l’udienza preliminare Rossana Basile, svoltasi in camera di consiglio, oltre al Pubblico Ministero hanno parlato anche due dei sei avvocati parti civili nel processo (fra gli altri Elisabetta Brusa e Chiara Di Giovanni). Alla prossima udienza, in programma per il 14 aprile, parleranno dunque i rimanenti legali delle famiglie delle ragazze coinvolte in questa vicenda, oltre al difensore dell’imputato.
L’inchiesta prende avvio il 25 febbraio 2025, quando un allenatore di pallavolo di 53 anni, attivo in provincia di Varese, viene arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di alcune atlete minorenni. L’uomo viene condotto nel carcere dei Miogni.
A far scattare le indagini è la denuncia di una giovane giocatrice, che racconta alla madre episodi di presunti palpeggiamenti avvenuti durante gli allenamenti o nel tragitto verso casa. Da quel primo racconto, gli investigatori avviano gli accertamenti raccogliendo ulteriori elementi.
Nel corso della fase iniziale l’indagato sceglie di non rispondere alle domande degli inquirenti. A luglio 2025 la Procura di Varese chiude le indagini preliminari, aprendo la strada alla fase processuale. In ottobre arriva il rinvio a giudizio.
L’imputato, difeso dall’avvocato Marco Natola, ha optato quindi per il rito abbreviato, richiesta accolta dal giudice nel dicembre dello stesso anno. Una scelta che consente di definire il procedimento sulla base degli atti raccolti, senza dibattimento. Un percorso giudiziario che si sviluppa nell’arco di un anno e che ha attirato forte attenzione anche nel mondo sportivo locale, segnato dalla gravità delle accuse
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