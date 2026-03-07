Chili di droga e sigarette di contrabbando, il furgone intercettato e il blitz: due arresti dei carabinieri di Busto Arsizio

Il colpo d’occhio, il sospetto e la capacità di andare subito in prfondità: elementi che hanno permesso ai carabinieri di Busto Arsizio di arrestate due persone. Nel pomeriggio del 3 marzo 2026 i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno concluso un’operazione di contrasto alla criminalità diffusa che ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di un ingente quantitativo di merce illegale tra sigarette di contrabbando, droga e denaro contante.

L’intervento è scattato nel pomeriggio a Parabiago, dove i militari impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio hanno notato un furgone Peugeot Boxer che procedeva con un’andatura sospetta, fermandosi improvvisamente in via Torre. I carabinieri hanno quindi deciso di fermare il mezzo per un controllo. Alla guida è stato identificato un uomo di 42 anni, originario di Vibo Valentia.

Durante la perquisizione del veicolo i militari hanno scoperto nel vano di carico venti scatoloni contenenti complessivamente circa 260 chilogrammi di sigarette estere marca Marlboro prive del sigillo dei Monopoli di Stato, configurando così l’ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Gli accertamenti immediati hanno poi permesso di risalire al proprietario del furgone, un uomo di 36 anni residente a Samarate. Attraverso il sistema di lettura targhe in dotazione alle forze dell’ordine, i carabinieri hanno individuato l’auto del samaratese parcheggiata nei pressi di un centro scommesse a Busto Arsizio, dove l’uomo è stato rintracciato mentre stava giocando alle slot machine.

A quel punto i militari hanno esteso i controlli all’autovettura e successivamente all’abitazione e alla cantina dell’uomo. Le perquisizioni hanno portato al rinvenimento di circa 7 chilogrammi di hashish suddivisi in panetti contrassegnati da diverse etichette, circa 900 grammi di marijuana, 35.650 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi, bilancini di precisione e 17 cartucce per fucile da caccia.

Al termine delle operazioni il 42enne originario di Vibo Valentia è stato arrestato con l’accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e successivamente rimesso in libertà su disposizione del pubblico ministero di turno. Il 36enne di Samarate è stato invece arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto alla casa circondariale di Busto Arsizio. Per lui è scattata inoltre una denuncia in stato di libertà per il possesso illecito delle cartucce da caccia.