Chiude anche l’ufficio postale di Cislago: l’amministrazione preoccupata per i disagi

Dopo quelli di Uboldo e di Turate, chiusura temporanea in arrivo anche per l’ufficio postale di Cislago. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale, dopo aver ricevuto l’informativa da Poste Italiane relativa ai lavori di ristrutturazione e ammodernamento previsti nella sede.

Lavori per un ufficio più moderno

Secondo quanto comunicato dall’azienda, gli interventi saranno di natura strutturale e tecnologica e hanno l’obiettivo di trasformare l’ufficio in un centro di servizi digitali, in linea con gli standard dei principali sportelli urbani.

Un aggiornamento che punta a migliorare l’offerta dei servizi, ma che comporterà una sospensione temporanea delle attività.

Le richieste del Comune

Di fronte alla prospettiva di una chiusura prolungata e ai disagi per la cittadinanza, il sindaco ha avanzato a Poste Italiane alcune proposte per garantire la continuità del servizio.

Tra le soluzioni indicate, l’attivazione di un ufficio postale mobile, l’utilizzo di spazi comunali oppure lo spostamento temporaneo delle attività in un’altra sede idonea.

Poste Italiane ha però comunicato l’impossibilità di accogliere queste richieste, sottolineando la necessità della chiusura per consentire lo svolgimento dei lavori, considerati complessi.

L’azienda ha comunque assicurato che verrà dato un preavviso di almeno dieci giorni prima dell’avvio degli interventi.

Preoccupazione per i disagi

L’Amministrazione comunale di Cislago ha espresso preoccupazione per le ripercussioni che la chiusura potrà avere sui cittadini, in particolare sulle persone più fragili o con difficoltà negli spostamenti, e assicura che continuerà a monitorare la situazione e a informare tempestivamente la popolazione su eventuali aggiornamenti.