Chiude la Gastronomia del corso, 44 anni di storia nel cuore di Varese
Era un presidio della cucina tradizionale lombarda nel pieno centro pedonale: l’ultima gestione aveva preso le redini 44 anni fa
Chiude oggi, sabato 28 marzo, la Gastronomia del corso in corso Matteotti. Quarantaquattro anni di servizio continuato, generazioni di varesini passati da quel bancone, e una storia che va ben oltre il semplice commercio al dettaglio: è un pezzo dell’identità gastronomica della città che abbassa per sempre la saracinesca.
Nel pieno centro pedonale, il negozio era diventato nel tempo un punto di riferimento silenzioso ma solido, uno di quei posti che si danno per scontati finché non spariscono. I nervetti, le cotolette in carpione, le crespelle salate, le porzioni singole di minestra: un repertorio di cucina lombarda quotidiana, fatta senza fronzoli, che aveva trovato in quella bottega la sua casa naturale.
L’ultima gestione aveva preso in mano il negozio 44 anni fa e da allora non aveva mai smesso di servire la città — e non solo, perché la gastronomia di corso Matteotti era nota ben oltre i confini di Varese — con la continuità e la discrezione tipica di certi esercizi storici che non cercano i riflettori ma li meriterebbero.
Con la chiusura di oggi, corso Matteotti perde uno dei suoi volti più autentici.
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