“Ci hai insegnato ad agire per gli altri”, il saluto commosso di Olgiate Olona a Rosalba Colombo

Ci sono persone che fanno la differenza. Che trascorrono la loro intera esistenza a dare amore a chi li circonda. L’essere amati da queste persone ha il potere magico di dotarci di una corazza, un’armatura, che ogni giorno ci sa rendere più forti. E migliori.

Così era Rosalba Colombo, scomparsa a 83 anni, lasciando un vuoto incolmabile in chiunque l’abbia conosciuta.

Lunedì 9 marzo nella chiesa dei santi Stefano e Lorenzo a Olgiate Olona si sono svolti i funerali della cara Rosalba, salutata con commozione da tanti amici e dai suoi famigliari.

Primo fra tutti il marito Artemio, conosciuto e apprezzato dall’intera comunità per i tanti anni alla guida della Pro loco locale. Il presidente emerito era seduto vicino ai tre nipoti, accanto a lui in questo momento difficile, così come nella vita di tutti i giorni.

Rosalba – come descritto dal sacerdote celebrante – era una moglie, madre, nonna, amica e in tutti questi ruoli tanto ha saputo trasmettere: in ciascuna relazione ha fatto davvero la differenza.

E, come in un cerchio dell’amore infinito, tutto questo sentimento è ritornato su di lei e sui suoi cari, grazie ad una comunità che ha risposto compatta e non ha voluto mancare a questo saluto.

C’erano gli amici della Pro loco, le Autorità cittadine con l’Amministrazione comunale e la Polizia locale, ma anche vicini di casa, amici e tanti semplici conoscenti.

La cerimonia si è chiusa con una lettera ricolma di gratitudine, scritta dai figli Paola e Paolo per la loro mamma:

Eri una mamma tutta d’un pezzo, orgogliosa dei tuoi nipoti, cresciuti con saggezza e amore. Ci hai sempre spronati a non guardarci indietro, ad essere integerrimi e sicuri di noi. Una presenza granitica, capace di stare un passo indietro dinanzi ai mille impegni del tuo Artemio, sempre presente, ma mai invadente. A noi hai lasciato la facoltà di fare, spronandoci a impegnarci per gli altri.

Un messaggio che ha commosso, ma che ha soprattutto dipinto il volto di una donna che ha davvero reso il mondo più bello.

Al marito Artemio, ai figli, ai nipoti è giunto così l’abbraccio di tutta Olgiate, che ha mostrato come non saranno soli, nei giorni che verranno.