“Cibo, Corpo e Mente”: all’ISIS Newton un incontro per i giovani su alimentazione e salute

Lunedì 16 marzo torna il ciclo di appuntamenti che accompagna la 7ª edizione di EcoRun Varese, la corsa ecologica in programma il 25 e 26 aprile. Protagonista questa volta è un tema quanto mai attuale tra i giovani: il rapporto tra alimentazione, comportamento e benessere psicofisico.

L’incontro “Cibo, Corpo e Mente: domande, voci, risposte” si terrà dalle 9 nell’Aula Magna Angelo Mentasti dell’ISIS Newton di Varese. La data non è casuale: cade infatti il giorno dopo la Giornata Nazionale dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, e vuole offrire agli studenti strumenti concreti e spazi di confronto su un argomento spesso difficile da affrontare.

A dialogare con le classi quarte e quinte dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie saranno tre professioniste: Melissa Lastella, dottoressa in psicologia, Veronica Rovera, nutrizionista, e Stefania Costanzo, scrittrice. Saranno proprio gli studenti a guidare il confronto, valorizzando la loro capacità di osservazione e partecipazione attiva.

L’evento è promosso dall’ISIS Newton in collaborazione con EcoRun Varese, Amico Fragile (charity partner 2026), La Varese Nascosta e Centro Storico Italiano ed è aperto al pubblico.