Ciceri: “C’è tanta rabbia. Abbiamo raddrizzato la partita ma paghiamo due disattenzioni”

VARESE – GOZZANO 2-2 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «C’è tanta rabbia perché i ragazzi avevano raddrizzato una partita complicata, ma abbiamo pagato a caro prezzo due disattenzioni difensive su situazioni in cui eravamo completamente schierati. Siamo stati bravi a non concedere transizioni a una squadra forte in ripartenza, eppure siamo caduti una volta dopo venti secondi e un’altra subito dopo aver segnato: sembra un film già visto. Per fare gol abbiamo dovuto inventare due grandi giocate, prima con l’iniziativa di Tentoni e poi con la palla di Qeros per Cogliati, ma il rammarico resta perché avremmo meritato la vittoria per quanto espresso nel secondo tempo. Non sono d’accordo con chi dice che nel primo tempo siamo mancati in fase offensiva; abbiamo calciato molto e cercato soluzioni diverse, inizialmente anche per vie aeree finché Barzotti è rimasto in campo, scontrandoci però con un avversario molto arroccato che rendeva difficile trovare varchi negli ultimi sedici metri.»

CICERI 2: «Devo ringraziare Barzotti che ha stretto i denti nonostante una settimana di allenamenti tormentata dai problemi fisici. Quando la sua autonomia è finita, l’unica alternativa possibile era il tridente rapido, vista anche l’assenza di un profilo strutturato come Romero o del giovane Fitto. Con una difesa così bassa non è stato semplice trovare la profondità per Cogliati, ma abbiamo puntato sull’uno contro uno di Guerini e sulla velocità di manovra palla a terra, riuscendo infine a scardinare il loro assetto. È un limite su cui stiamo lavorando dall’inizio della stagione, complicato anche da un campo che spesso sporca l’ultimo passaggio, ma l’impegno di tutti i componenti della rosa per dare il proprio contributo alla causa rimane costante».

PIETRO COGLIATI (giocatore Varese): «C’è un grande rammarico perché eravamo riusciti a rimettere in sesto la partita, ma abbiamo subito gol in due momenti inspiegabili, appena scesi in campo e subito dopo aver trovato il vantaggio; spero non sia un calo di concentrazione, perché una vittoria oggi ci avrebbe dato una spinta morale enorme per la classifica. Per quanto riguarda la mia prestazione, mi sono adattato al ruolo di punta centrale nonostante abbia caratteristiche diverse da un centravanti di riferimento, ma l’assenza di gol non deve essere un alibi: molte squadre si chiudono contro di noi e trovare spazi non è mai banale, a prescindere da chi segni. Questa squadra ha valori tecnici e un potenziale che non ha ancora espresso del tutto, e in questo rush finale dobbiamo dare tutto per raggiungere i play-off nel miglior modo possibile, trasformandoli nell’occasione giusta per dimostrare finalmente quanto valiamo davvero».

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