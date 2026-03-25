Ciclista di 92 anni investito a Busto Arsizio in via Bellingera: soccorsi in azione
Le condizioni dell’anziano, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi
Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi a Busto Arsizio per un investimento che ha coinvolto un ciclista. L’allarme è scattato alle 9.26 in via Bellingera, dove un uomo di 92 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza, inviata in codice verde dalla centrale operativa.
Le condizioni dell’anziano, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso mentre sono in fase di accertamento la dinamica dell’accaduto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.