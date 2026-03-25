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Busto Arsizio/Altomilanese

Ciclista di 92 anni investito a Busto Arsizio in via Bellingera: soccorsi in azione

Le condizioni dell’anziano, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi

ambulanza cva angera

Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi a Busto Arsizio per un investimento che ha coinvolto un ciclista. L’allarme è scattato alle 9.26 in via Bellingera, dove un uomo di 92 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza, inviata in codice verde dalla centrale operativa.

Le condizioni dell’anziano, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso mentre sono in fase di accertamento la dinamica dell’accaduto.

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Pubblicato il 25 Marzo 2026
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