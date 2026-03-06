Varese News

Ciclista investito a Caronno Pertusella ricoverato in ospedale

L'incidente si è verificato poco prima delle 20 di venerdì lungo Corso della Vittoria. A terra un uomo di 28 anni

Un ciclista è stato investito a Caronno Pertusella poco prima delle 20:00 di venerdì 6 marzo. L’incidente si è verificato lungo Corso della Vittoria, il viale che unisce la zona industriale al centro del paese.

A terra è rimasto un uomo di 28 anni, che ha riportato delle ferite, ma nessuna talmente grave da metterne in pericolo la vita. Il ciclista è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto con un’ambulanza e – dopo le prime cure immediate – è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Saronno.

Sul luogo dell’incidente si sono recati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, per assicurarsi che le operazioni di soccorso si svolgessero in sicurezza.

Pubblicato il 06 Marzo 2026
