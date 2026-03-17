Cinque ministri, presidenti di regione e oltre cinquanta tra enti e associazioni: a Varese gli Stati Generali dell’Economia della Salute

È stato presentato questa mattina a Palazzo Lombardia, dal presidente di Regione Attilio Fontana e dal consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione permanente Sostenibilità sociale, casa e famiglia, l’evento che da giovedì 19 a sabato 21 marzo trasformerà le Ville Ponti di Varese nel centro del dibattito nazionale sulla sanità.

Il titolo è preciso nel suo intento: Economia della Salute. Stati Generali. Non un convegno scientifico, non un summit politico, ma un luogo dove istituzioni, esperti, industria, università, associazioni di pazienti e volontariato si siedono allo stesso tavolo per ragionare su come garantire la sostenibilità di un sistema che vale il 6,7% del PIL nazionale e che oggi, a cinquant’anni dalla sua nascita, mostra i segni di una pressione crescente.

«Gli Stati Generali – ha detto il presidente Attilio Fontana – rappresentano un’occasione concreta per mettere a sistema competenze e visioni diverse, con l’obiettivo di rafforzare un modello sanitario che in Lombardia già oggi esprime livelli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale, ma che deve continuare a evolversi per rispondere a bisogni sempre più complessi».

Al centro del confronto ci sono la spesa sanitaria pubblica e privata, il ruolo dei bilanci regionali nell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, e la tenuta del modello universalistico che ha fatto della sanità italiana — e di quella lombarda in particolare — un punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale.

Le classifiche mondiali degli ospedali continuano a collocare numerose strutture lombarde tra le eccellenze assolute: il tema non è difendere un sistema che funziona, ma capire come farlo evolvere in modo da rispondere a bisogni sempre più complessi con risorse che non possono crescere all’infinito.

IL PARTERRE ISTITUZIONALE

La dimensione dell’evento si misura anzitutto dalla qualità delle presenze. Nei tre giorni di lavori a Varese interverranno cinque ministri della Repubblica: Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Orazio Schillaci (Salute), Giuseppe Valditara (Istruzione), Roberto Calderoli (Affari Regionali) e Alessandra Locatelli (Disabilità). Una composizione che riflette la natura trasversale del tema: la salute non è solo una questione sanitaria, ma tocca i bilanci pubblici, le autonomie regionali, l’istruzione delle nuove generazioni e le politiche sociali.

Accanto ai ministri siederanno i presidenti di tre Regioni italiane: Massimiliano Fedriga per il Friuli Venezia Giulia, Roberto Fico per la Campania e Alberto Cirio per il Piemonte. La loro presenza, insieme a quella del presidente lombardo Fontana e degli assessori regionali Marco Alparone (Bilancio) e Guido Bertolaso (Sanità), porta al tavolo varesino la voce di sistemi sanitari regionali con caratteristiche diverse, ciascuno alle prese con le stesse sfide di sostenibilità in contesti e con risorse differenti.

Il versante istituzionale e tecnico vede la partecipazione di AIFA, AGENAS e della Conferenza delle Regioni, insieme alle principali organizzazioni dell’industria farmaceutica e dei dispositivi medici, alle università del territorio — l’Insubria e la LIUC — e agli IRCCS lombardi. Federfarma, AIOP e le rappresentanze delle professioni sanitarie completano un parterre che supera i cinquanta soggetti accreditati, tra enti istituzionali, associazioni di categoria e società scientifiche.

In tutto saranno 106 gli speaker divisi nei diversi panel.

IL FORMAT: TRE GIORNI, TRE DIMENSIONI

L’evento è articolato in tre giornate con carattere e pubblico diversi. I primi due giorni sono dedicati ai panel tematici sull’economia della salute: si parlerà di equità di accesso ai farmaci innovativi, di sanità digitale, di assistenza domiciliare, di non autosufficienza, di prevenzione come scelta politica prima ancora che sanitaria.

Il format scelto dagli organizzatori non è quello del convegno scientifico — dove ogni relatore porta il proprio contributo e poi si va a casa — ma quello di un’agorà, uno spazio in cui professionalità diverse sono chiamate a sintetizzare posizioni, a trovare priorità condivise e a proporre azioni concrete da portare all’attenzione di chi ha responsabilità di governo.

Il secondo giorno vede anche due momenti pomeridiani di grande significato: un confronto dedicato agli studenti universitari e delle scuole superiori, che potranno dialogare direttamente con rappresentanti istituzionali, e una sessione riservata alle associazioni di pazienti e al terzo settore, chiamati a firmare un manifesto sull’economia della salute costruito attorno a quindici pilastri che spaziano dalla governance multilivello alla riforma della disabilità, dalla sanità digitale alla responsabilità condivisa come cultura civica.

Sabato 21 marzo la tre giorni si chiude con il Villaggio della Salute, aperto gratuitamente a tutti i cittadini e alle scuole dalle 10 alle 18. Il piano terra della Villa Napoleonica ospita cinque panel di approfondimento sulla prevenzione moderati dal giornalista Matteo Inzaghi, mentre al primo piano nove aree tematiche — cardiometabolica, diabetologica, oncologica, pneumologica, dermatologica, di salute mentale, di invecchiamento attivo, audiologica e nutrizionale — accolgono chiunque voglia fare uno screening gratuito, ricevere un counselling o semplicemente informarsi. Il tutto senza prenotazione, senza burocrazia.

IL TERZO SETTORE: NON APPENDICE MA COLONNA PORTANTE

Uno dei tratti più originali dell’impostazione degli Stati Generali è il ruolo centrale assegnato al volontariato organizzato e alle associazioni di pazienti. Al Villaggio della Salute del sabato saranno presenti, tra gli altri, C.A.O.S. Varese e FAVO Lombardia per la prevenzione oncologica, ANDOS per il supporto alle donne in trattamento, l’Associazione Respiriamo Insieme per lo screening pneumologico, le associazioni diabetologiche DI.VA. e ADTS, l’Associazione Parkinson Insubria, l’Associazione Varese Alzheimer, l’Associazione Ananke per i disturbi della nutrizione e AGUAV per l’audiologia. Realtà che ogni giorno presidiano ospedali, centri di screening e sportelli di ascolto con una capillarità che il sistema pubblico da solo non riuscirebbe a garantire.

Questa presenza non è pensata come complementare al dibattito istituzionale, ma come parte integrante di esso. Il manifesto che le associazioni firmeranno nel pomeriggio del venerdì sarà portato formalmente all’attenzione dei decisori politici presenti il giorno successivo: un documento che nasce dall’esperienza diretta di chi accompagna i pazienti ogni giorno, non dalla teoria di chi li studia da lontano.

L’OBIETTIVO: UN’AGENDA DA VERIFICARE

La domanda che ha animato la presentazione a Palazzo Lombardia — e che animerà i tre giorni di lavori — è se sia possibile trasformare un convegno, per quanto qualificato, in qualcosa di più. Gli organizzatori ci credono: l’appuntamento è pensato come primo di una serie annuale, con la volontà di tornare ogni anno a Varese e verificare, su ciascuno dei temi affrontati, se qualcosa è cambiato. Un’agenda condivisa, non un documento da archiviare. La responsabilità condivisa che il direttore scientifico Carlo Nicora indica come filo conduttore dell’intera iniziativa non è uno slogan: è la scommessa che valga la pena di fare, insieme, per la sostenibilità del sistema sanitario che tutti vogliamo preservare.

IL PROGRAMMA DELLA TRE GIORNI