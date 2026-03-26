Cinque open day dedicati al nordic walking nel Bosco del Rugareto a Rescaldina

Il gruppo rescaldinese di cittadini attivi Amici del Rugareto e l’associazione legnanese Avisport organizzano cinque giornate di open day dedicate al nordic walking per offrire alla cittadinanza la possibilità di provare questo sport lungo i sentieri del Bosco del Rugareto.

Gli open day saranno il 28 marzo, il 25 aprile, il 23 maggio, il 27 giugno e il 26 settembre su due turni, il primo alle 9.30 e il secondo alle 11; il punto di ritrovo è il parcheggio sterrato della palestra comunale di via Schuster a Rescaldina. Le bacchette verranno fornite da Avisport a chi ne è sprovvisto.