Cinque open day dedicati al nordic walking nel Bosco del Rugareto a Rescaldina
Gli open day saranno il 28 marzo, il 25 aprile, il 23 maggio, il 27 giugno e il 26 settembre su due turni, il primo alle 9.30 e il secondo alle 11
Il gruppo rescaldinese di cittadini attivi Amici del Rugareto e l’associazione legnanese Avisport organizzano cinque giornate di open day dedicate al nordic walking per offrire alla cittadinanza la possibilità di provare questo sport lungo i sentieri del Bosco del Rugareto.
Gli open day saranno il 28 marzo, il 25 aprile, il 23 maggio, il 27 giugno e il 26 settembre su due turni, il primo alle 9.30 e il secondo alle 11; il punto di ritrovo è il parcheggio sterrato della palestra comunale di via Schuster a Rescaldina. Le bacchette verranno fornite da Avisport a chi ne è sprovvisto.
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