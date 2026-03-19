Città, resilienza e ascolto: il ruolo delle multiutility nel futuro dei territori
Venerdì 20 marzo un webinar con esperti e vertici di Acinque per esplorare nuovi modelli di governance e inclusione. Tra i relatori il sociologo Aldo Bonomi
Come ricostruire il legame tra centri urbani e persone per affrontare le sfide ambientali e sociali del domani?. Sarà questo il tema centrale di “Visioni per il domani – Territori generativi”, il webinar promosso da Acinque in programma venerdì 20 marzo, dalle ore 11:00 alle 12:30.
L’incontro si propone come un momento di riflessione sulla “metamorfosi territoriale” in atto, analizzando come le multiutility possano trasformarsi in strumenti al servizio della comunità, capaci di ascoltarne i bisogni reali. Al centro del dibattito ci saranno i concetti di resilienza e inclusione, fondamentali per progettare spazi urbani capaci di rigenerarsi e mettere al primo posto il benessere del cittadino.
I protagonisti
Il panel dei relatori vede il coinvolgimento di figure di spicco del mondo accademico e aziendale:
Aldo Bonomi, sociologo, saggista e fondatore di AASTER;
Angela Colucci e Anna Schellino, architetti di REsilienceLAB APS;
I vertici di Acinque, rappresentati dal vicepresidente Marco Canzi e dall’amministratore delegato Stefano Cetti.
Il dibattito sarà moderato da Pierangelo Marucco.
Come partecipare
L’evento, che gode del patrocinio di Confservizi Cispel Lombardia, è aperto a tutti gli interessati previa registrazione. Per assicurarsi un posto virtuale e ricevere il link di accesso, è necessario iscriversi attraverso la piattaforma academy.gruppoacinque.it.
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