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Città, resilienza e ascolto: il ruolo delle multiutility nel futuro dei territori

Venerdì 20 marzo un webinar con esperti e vertici di Acinque per esplorare nuovi modelli di governance e inclusione. Tra i relatori il sociologo Aldo Bonomi

Generico 16 Mar 2026

Come ricostruire il legame tra centri urbani e persone per affrontare le sfide ambientali e sociali del domani?. Sarà questo il tema centrale di “Visioni per il domani – Territori generativi”, il webinar promosso da Acinque in programma venerdì 20 marzo, dalle ore 11:00 alle 12:30.

L’incontro si propone come un momento di riflessione sulla “metamorfosi territoriale” in atto, analizzando come le multiutility possano trasformarsi in strumenti al servizio della comunità, capaci di ascoltarne i bisogni reali. Al centro del dibattito ci saranno i concetti di resilienza e inclusione, fondamentali per progettare spazi urbani capaci di rigenerarsi e mettere al primo posto il benessere del cittadino.

I protagonisti

Il panel dei relatori vede il coinvolgimento di figure di spicco del mondo accademico e aziendale:

Aldo Bonomi, sociologo, saggista e fondatore di AASTER;

Angela Colucci e Anna Schellino, architetti di REsilienceLAB APS;

I vertici di Acinque, rappresentati dal vicepresidente Marco Canzi e dall’amministratore delegato Stefano Cetti.

Il dibattito sarà moderato da Pierangelo Marucco.

Come partecipare

L’evento, che gode del patrocinio di Confservizi Cispel Lombardia, è aperto a tutti gli interessati previa registrazione. Per assicurarsi un posto virtuale e ricevere il link di accesso, è necessario iscriversi attraverso la piattaforma academy.gruppoacinque.it.

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Tommaso Guidotti
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Pubblicato il 19 Marzo 2026
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