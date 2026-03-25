Cittadini del Mondo Varesina: “Si è vincenti quando si accettano i propri limiti”

Esiste un mondo ad altezza d’uomo capace di sfiorare le zone emotive delle persone e dare spazio al concretizzarsi dei sogni: nel nostro caso quel mondo ha la forma rettangolare di un campo da calcio e il respiro di chi in esso riversa i suoi sforzi per essere migliore, come sportivo e, soprattutto, come uomo.

I Cittadini del Mondo Varesina continuano a essere un solido punto di riferimento nel contesto della riabilitazione psichiatrica, fin da quando nell’ormai lontano 2009 un gruppo di operatori ebbe l’intuizione di trasformare una passione in un progetto, creando la squadra provinciale della salute mentale grazie all’unione collaborativa tra le ASST Sette Laghi e Valle Olona e l’integrazione di vari Servizi del privato accreditato che negli anni hanno potuto a vario titolo condividere questa esperienza; tra quegli “illuminati” della prima ora, ancor oggi alla guida della squadra ci sono gli educatori Emanuele Martignoni (referente del progetto provinciale e coordinatore operativo dell’attività, nonché mental coach sportivo formatosi al CONI) e Maurizio Gallus (allenatore federale UEFA e anima tecnica del team), che non cessano di credere alle potenzialità di questo ormai lungo percorso, in termini di benessere psicofisico e sociale.

Lo scorso settembre, a inizio stagione, l’attività è ripartita dopo la pausa estiva accogliendo nuovi elementi e con un obiettivo ben preciso: creare le condizioni affinché si sviluppasse e concretizzasse la “mentalità di squadra”, indipendentemente dai risultati e con l’intento di favorire una crescita collettiva basata sul valore del reciproco aiuto, facilitando le interazioni e incoraggiando le autonomie, contestualmente all’allenamento tecnico volto a migliorare la performance sportiva.

Ora, alle porte della seconda parte della stagione, la squadra si appresta ad affrontare il torneo regionale primaverile “girone UEFA” di UISP con la non celata voglia di portare questa mentalità di gruppo al raggiungimento anche dei risultati sportivi, tenendo comunque ben solido il principio secondo cui «si è vincenti quando si è consapevoli delle proprie risorse e si accettano i propri limiti», come sottolineano Emanuele e Maurizio «riuscendo perciò a stare bene in questo contesto perché ognuno sa di essere importante per ciò che riesce a dare».

Ecco che cosa significa allora avere una mentalità vincente: prima e ben al di là delle vittoria di un trofeo c’è il saper mettere l’impegno e il divertimento a servizio di un benessere che è condiviso ed è frutto del sostegno reciproco che questi atleti concretizzano negli allenamenti e nelle partite.

A fine maggio, inoltre, i Cittadini del Mondo saranno protagonisti di qualcosa di bello e importante: parteciperanno all’evento internazionale di sport “La testa nel pallone” che si svolgerà in Puglia, a Marina di Ugento; sarà una settimana ricca di stimoli e bellezza, caratterizzata dai principi dell’integrazione, dell’inclusione, della fratellanza e della condivisione. Un’esperienza davvero unica e il giusto premio per l’impegno profuso nel corso dell’anno.

Niente di tutto questo sarebbe però possibile senza la presenza di alcuni “pilastri” fondamentali per sorreggere il progetto. Innanzitutto vi è il sostegno istituzionale delle ASST Sette Laghi e Valle Olona che supportano l’attività nonostante le ben note difficoltà della Sanità: vuol dire credere in una riabilitazione per la quale il benessere psicofisico non è una questione di “guasti da aggiustare”, ma è offrire possibilità concrete di realizzazione personale dentro contesti di socializzazione sana e appassionata, quale la pratica sportiva intesa come strumento d’eccellenza per la valorizzazione dei percorsi individuali e di gruppo. Immancabile inoltre il supporto del Comitato Territoriale di Varese di UISP e la rete costruita da UISP Lombardia per far sì che questa storia sportiva possa essere scritta e narrata. E necessaria, fondamentale e confortante è la collaborazione che continua con Varesina Calcio, senza la quale i Cittadini del Mondo non avrebbero una casa per lo svolgimento pratico dell’attività e che consente al gruppo di sentirsi “importante” all’interno di un contesto tecnico e professionale.

È un sogno che continua, dunque; è la speranza che non viene meno di dare opportunità e concretezza al desiderio di ciascuno di essere, attraverso un’attività che piace e appassiona, persone perbene (e che stanno bene!) e cittadini migliori, anche all’interno di un mondo che, insomma… forse non è proprio come l’avremmo voluto.

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews