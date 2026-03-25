Coach to coach: dal rilancio di Kastritis agli anni biancorossi di Bruno Bianchi

Una scoppola da dimenticare in fretta, un impegno difficile da affrontare con il supporto del proprio, grande pubblico. La Openjobmetis è a metà del cammino tra la brutta battuta di arresto patita a Napoli e la “prova d’appello” in programma sabato 28 marzo in casa contro Tortona. Con tanto di “mossa” da parte di coach Kastritis che ha apertamente citato (per la prima volta) i playoff come obiettivo stagionale.

I due impegni biancorossi saranno al centro della nuova puntata di “Luci a Masnago”, la trasmissione in onda ogni giovedì alle 14 in diretta su Radio Materia (QUI per collegarsi) e a seguire disponibile in podcast su tutte le principali piattaforme di ascolto. Quella del 26 marzo sarà la 21a di questa prima stagione e – come avvenuto la scorsa settimana – sarà anche disponibile in videopodcast su Spotify. QUI TROVATE tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Insieme ai tre conduttori – Francesco Brezzi, Damiano Franzetti, Matteo Bettoni – ci sarà come di consueto un ospite speciale: questa volta toccherà a Bruno Bianchi, coach varesino di lungo corso che in carriera ha trascorso numerose stagioni (con diversi incarichi) all’interno della Pallacanestro Varese. Bianchi fu, in particolare, per due anni il primo assistente di Stefano Pillastrini con il quale vinse la Serie A2 e disputò una stagione nel massimo campionato. Da coach delle giovanili ha disputato diverse finali nazionali dirigendo anche giocatori poi arrivati ai massimi livelli (scopriremo in trasmissione di chi stiamo parlando).

Come di consueto “Luci a Masnago” è aperta anche ai commenti degli ascoltatori che possono inviare le domande (scritte o con un vocale) al numero WhatsApp di Radio Materia: 353-4848857. Vi ricordiamo anche che è possibile seguire il nuovo profilo instagram di “Luci a Masnago”: lo trovate CLICCANDO QUI.

DAL PARQUET – Chi non lo ha ancora fatto, può ascoltare la puntata del podcast “Dal Parquet” dedicato alla partita di domenica scorsa tra Guerri Napoli e Openjobmetis. La trovate nel box sottostante.