Coesistere col lupo, “Serve un patto tra chi vuole difenderlo e chi ne paga le conseguenze”

La diffusione del lupo sulla fascia alpina (compresa la provincia di Varese) e i problemi che la presenza di questo animale provoca agli allevamenti sono temi che accendono forti dibattiti tra posizioni spesso contrapposte. Per cercare di fare maggiore chiarezza su questo fenomeno, giovedì 26 marzo a Morazzone si è svolto un incontro con esperti e forze dell’ordine per approfondire la questione del ritorno del lupo dal punto di vista scientifico e giuridico.

«Una serata – ha spiegato la consigliera comunale di Morazzone Sonia Spisso – per conoscere il ruolo del lupo all’interno dell’ecosistema, ma anche capire le sfide della sua coesistenza con l’attività umana. Sempre a partire dall’evidenza scientifica».

«Occasioni come questa – ha aggiunto Daniela Casagrande, del progetto Tendere al Creato – ci permettono di capire realmente cosa vuol dire coesistenza di uomo e lupo».

Lupo buono o lupo cattivo?

La relazione tra l’uomo e il lupo ha una storia lunghissima (le prime testimonianze di un lupo addomesticato risalgono a circa 16mila anni fa). Nel corso dei millenni, il lupo ha avuto un ruolo importante anche nella nostra cultura: nelle favole e nei poemi, come simbolo di natura selvaggia, ma anche all’origine del mito fondante dell’Impero romano.

Oggi, l’immagine pubblica del lupo è sospesa tra due estremi. «Da una parte – ha spiegato Adriano Martinoli, docente di Zoologia dell’Università dell’Insubria – esiste una visione idealizzata, positiva e quasi mitologica diffusa soprattutto tra i cittadini che vivono nelle città. Al contrario, i cittadini delle aree rurali sperimentano di persona gli effetti negativi della presenza del lupo sulle attività umane».

I lupi in Italia oggi

L’intervento di Adriano Martinoli, docente di Zoologia dell’Università dell’Insubria

Il lupo in Europa ha rischiato di estinguersi a causa delle forti persecuzioni da parte degli umani, quando i grandi branchi di lupi costituivano una seria minaccia alla sussistenza delle realtà rurali. «I lupi rimasti – ha spiegato Martinoli – sono diventati più diffidenti nei confronti dell’uomo, si spostano in branchi molto ridotti e quindi preferiscono cacciare prede più piccole».

Oggi il lupo è una specie protetta e – sebbene non sia mai stato reintrodotto in modo attivo – le maggiori tutele hanno permesso alla popolazione di crescere e distribuirsi nuovamente sul territorio. Secondo le stime Ispra, in Italia esistono almeno 3.500 lupi e negli ultimi anni ha cominciato a diffondersi anche nella fascia alpina e prealpina centrale. Il primo esemplare in provincia di Varese è stato infatti trovato nel 2012 a Somma Lombardo, investito sulla superstrada vicino all’aeroporto di Malpensa.

I problemi per gli allevatori

La predazione di animali da reddito da parte del lupo è un problema segnalato da diversi allevatori. Secondo le statistiche, gli animali domestici uccisi da lupi sono principalmente pecore (82,6%) e bovini (15,6%), ma in alcune zone si segnalano anche attacchi a cani e altri animali da affezione. Esistono delle soluzioni come recinti elettrificati, cani da guardia e dissuasori che si sono dimostrati essere molto efficaci nel ridurre gli attacchi dei lupi negli allevamenti, ma secondo Martinoli «non è realistico pensare che siano solo gli allevatori a doversi sobbarcare i costi».

«Serve un patto sociale – suggerisce il docente – tra coloro che vogliono difendere il lupo e chi che ne paga le conseguenze, che preveda aiuti concreti per prevenire gli attacchi e per risarcire chi subisce danni a causa delle predazioni del lupo».

Farsi giustizia da soli? «Non è mai la scelta giusta»

Nel corso della serata, il comandante dei carabinieri forestali di Varese, tenente colonnello Fabio Scordo, ha spiegato quali sono le leggi che tutelano il lupo in Italia. In particolare, ha ricordato che in base ai regolamenti, il lupo – come altri animali – è considerato un essere senziente e portatore di diritti. Uccidere o maltrattare un lupo costituisce quindi un reato con pene che arrivano fino ai quattro anni di reclusione.

«Non è facendosi giustizia da soli che si risolve la situazione – ha ricordato Scordo –. Se ci si imbatte in problemi alla zootecnia legati alla presenza del lupo, bisogna segnalarli alle autorità competenti».

L’incontro a Morazzone è stata anche l’occasione per conoscere l’importanza del monitoraggio della popolazione dei lupi, con un focus dedicato proprio alla provincia di Varese a cura di Francesco Miglierina, responsabile della Polizia ittico-venatoria di Varese.