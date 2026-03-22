Colpo esterno della Varesina, Casatese Merate battuta 1-0

Le Fenici non sono riuscite a staccare il Pavia , che ha vinto 1-0 contro la Castellanzese, anche se al momento a disputare il playout sarebbe la squadra di Spilli, avanti sui pavesi per differenza reti.

La Varesina esce con tre punti fondamentali dalla sfida sul campo della Casatese Merate grazie all’ 1-0 firmato da Carlo Manicone. La rete dell’attaccante, alla quinta marcatura stagionale, arrivata al quarto d’ora della ripresa, ha permesso alla Varesina di salire a quota 28 punti , portandosi a -2 dal Breno, sconfitto dalla capolista Folgore Caratese , che con il successo odierno ha allungato ulteriormente in classifica fino a +11 sul secondo posto occupato dal Milan Futuro.

RISULTATI 28° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Chievo – Villa Valle 3-1, Breno – Caratese 0-3, Caldiero – Real Calepina 3-1, CASATESE – VARESINA 1-0, Leon – Vogherese 3-2, Milan Futuro – Sondrio 2-2, PAVIA – CASTELLANZESE 1-0, Scanzorosciate – Oltrepò 3-0, Virtus CBG – Brusaporto 2-1.

CLASSIFICA

Caratese 57, Milan Futuro e Chievo 46, Leon 45, Villa Valle 44, Casatese 43, Brusaporto e Scanzorosciate 42, Virtus CBG 40, Caldiero 39, Oltrepò (-3) 37, CASTELLANZESE e Real Calepina 36, Breno 30, VARESINA e Pavia 28, Sondrio 23, Vogherese (-6) 8.