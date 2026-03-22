Colpo esterno della Varesina, Casatese Merate battuta 1-0
La rete di Manicone consegna a Spilli tre punti di vitale importanza. Fenici a -2 dal Breno.
RISULTATI 28° GIORNATA – GIRONE B SERIE D
Chievo – Villa Valle 3-1, Breno – Caratese 0-3, Caldiero – Real Calepina 3-1, CASATESE – VARESINA 1-0, Leon – Vogherese 3-2, Milan Futuro – Sondrio 2-2, PAVIA – CASTELLANZESE 1-0, Scanzorosciate – Oltrepò 3-0, Virtus CBG – Brusaporto 2-1.
CLASSIFICA
Caratese 57, Milan Futuro e Chievo 46, Leon 45, Villa Valle 44, Casatese 43, Brusaporto e Scanzorosciate 42, Virtus CBG 40, Caldiero 39, Oltrepò (-3) 37, CASTELLANZESE e Real Calepina 36, Breno 30, VARESINA e Pavia 28, Sondrio 23, Vogherese (-6) 8.
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