“Coltiviamo il Futuro Insieme”: arriva il progetto per lo sport giovanile di Agricola Home & Garden e Il Basket Siamo Noi

Nasce a Varese un nuovo modello di partnership tra impresa locale e sport giovanile.

Si chiama “Coltiviamo il Futuro Insieme” ed è l’iniziativa che vede protagonista Agricola Home & Garden al fianco de Il Basket Siamo Noi, a sostegno della Varese School Cup e del torneo internazionale Giovani Leggende – Memorial Sandro Galleani 2026.

L’idea è semplice: trasformare gli acquisti della community sportiva in un sostegno concreto ai progetti dedicati ai giovani.

Dal 6 marzo al 24 aprile, tutti i soci e sostenitori de Il Basket Siamo Noi che effettueranno acquisti presso Agricola Home & Garden di Varese, sottoscrivendo la tessera Agricola Card e dichiarando in cassa la propria intenzione di sostenere i progetti BSN, contribuiranno alla creazione di un meccanismo virtuoso: una percentuale delle vendite generate verrà retrocessa come sponsorizzazione a favore dei progetti sportivi e scolastici.

Non una donazione, non una raccolta fondi tradizionale, ma un modello di collaborazione sostenibile che mette al centro la comunità. «Coltiviamo il Futuro Insieme rappresenta un modo nuovo di intendere la sponsorship – spiegano da Il Basket Siamo Noi – Non chiediamo contributi straordinari, ma invitiamo le persone a compiere una scelta consapevole. Ogni acquisto può diventare un gesto concreto a sostegno dei ragazzi e dello sport giovanile».

L’iniziativa accompagnerà la Varese School Cup fino alle finali del 24 aprile al Palazzetto di Varese, e il percorso di avvicinamento al Giovani Leggende 2026, storico torneo internazionale che da anni porta in città squadre e giovani talenti da tutta Europa e dagli Stati Uniti. «Per Agricola Home & Garden è un onore poter sostenere un progetto che unisce giovani, scuola e territorio – dichiarano dall’azienda – Crediamo nel valore delle comunità locali e nella possibilità di creare collaborazioni che generino impatto reale».

Il progetto “Coltiviamo il Futuro Insieme” si inserisce in una visione più ampia che vede nello sport uno strumento educativo, relazionale e sociale, capace di costruire legami tra imprese, famiglie e ragazzi.