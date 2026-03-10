“ColtiviAmo”: la Lombardia riparte dai banchi di scuola per insegnare il valore della terra

Non è mai troppo presto per imparare che un piccolo seme ha bisogno di cura, tempo e dedizione per diventare vita. Con questo spirito è stata presentata oggi in Regione la nuova edizione di “ColtiviAmo”, il percorso di educazione agraria e sostenibilità rivolto alle scuole primarie e ai cittadini, realizzato in collaborazione con il gruppo Netweek.

Nato durante l’isolamento del Covid come iniziativa per riportare il contatto con la natura nelle case dei lettori, il progetto è cresciuto fino a diventare un vero e proprio pilastro della didattica ambientale lombarda, con numeri che parlano chiaro: 24.500 bambini coinvolti, 1.200 classi e oltre 32 tonnellate di terriccio distribuite gratuitamente.

Un “Green Kit” per ogni classe

L’iniziativa non si ferma alla teoria. Le oltre 800 scuole partecipanti in quattro regioni (una su cinque tra le primarie del territorio) riceveranno un kit completo per mettere letteralmente le mani nella terra. Bustine di semi, terriccio e strumenti per osservare la crescita delle piante, insegnando ai più piccoli i concetti di responsabilità e condivisione.

“È una bella occasione per rilanciare il tema dell’educazione ambientale attraverso il rapporto diretto con la natura”, ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione. “Insegnare a un ragazzo a far crescere una pianta significa fargli capire, con gesti concreti, quanto siano importanti l’attenzione e la cura per far germogliare il futuro”.

Dalla terra alla tavola: le novità del 2026

L’edizione di quest’anno raddoppia l’impegno televisivo e digitale. Il progetto approderà sulle emittenti di Telecity con un nuovo blocco dedicato non solo alla coltivazione, ma anche alla nutrizione consapevole e alla ristorazione sostenibile. Tra i volti noti che accompagneranno i bambini in questo viaggio ci sarà anche Simone Barbato, il celebre mimo di Zelig, in una veste “naturale” pensata proprio per i più piccoli.

Una rete che cresce

Oltre al sostegno di Regione Lombardia, “ColtiviAmo” vede la partecipazione di partner storici come il Consorzio Agrario Lombardo e Technoprobe, a cui si aggiunge quest’anno la collaborazione con il parco di Leolandia, che offrirà giornate dedicate e agevolazioni per le scolaresche.

L’obiettivo finale è ambizioso ma semplice: “Se anche un solo bambino tornerà a casa chiedendo di piantare qualcosa insieme ai genitori – spiegano gli ideatori – il progetto avrà raggiunto il suo scopo”.