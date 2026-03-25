Come cambia il bosco: a Luvinate una camminata alla scoperta del nuovo ribesseto e della selva castanile

Osservare da vicino la trasformazione del bosco e comprendere come la gestione attiva possa rigenerare il territorio. È questo l’invito lanciato da ASFO Valli delle Sorgenti per domenica 29 marzo, con una visita guidata dedicata alla scoperta del nuovo ribesseto e della selva castanile.

L’iniziativa nasce per mostrare i risultati e gli obiettivi dei progetti promossi dall’associazione forestale, con un focus particolare sul progetto “SOSTEGnO”, realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

Il percorso e l’incontro con i tecnici

L’appuntamento è fissato per le ore 10:50 presso il parcheggio “Al Poggio” di Luvinate. Il gruppo si ritroverà al Grande Castagno, situato all’imbocco del celebre sentiero 10 del Parco Campo dei Fiori, per poi proseguire a piedi verso i pratoni della Zambella.

Durante la mattinata, i partecipanti avranno l’opportunità di dialogare con:

Tecnici e professionisti del settore forestale.

Aziende e partner coinvolti nel progetto.

Esperti che illustreranno le tecniche di recupero della selva castanile e la gestione del ribesseto.

Obiettivi e partecipazione

L’evento mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della cura dei boschi e sul ruolo delle comunità locali nella salvaguardia della biodiversità. La visita si concluderà intorno alle ore 12:15.

Per chi desidera approfondire i dettagli tecnici o consultare il programma completo della mattinata, è disponibile il portale ufficiale dell’associazione all’indirizzo asfovallidellesorgenti.it.