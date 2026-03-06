Come stanno le reti idriche del Varesotto e gli eventi dell’8 marzo
Le notizie del giorno da ascoltare in 10 minuti
Tra le notizie di venerdì 6 marzo segnaliamo il bilancio della gestione di Alfa delle reti idriche con interventi importanti che stanno migliorando la situazione dopo anni di ritardi, il processo per il femminicidio di Teresa Stabile a Samarate con l’escalation di violenza da verbale a fisica, gli eventi del weekend, i varesini impegnati alle Strade bianche e molto altro.
