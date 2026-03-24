Come venivano illustrate le catastrofi nei “giornali” di 200 anni fa? Lo racconta una mostra a Somma Lombardo
L’esposizione nasce da un progetto di ricerca dell’Università dell’Insubria e racconta come tra Settecento e Ottocento venivano descritti terremoti, vulcani e altri fenomeni naturali
A Somma Lombardo apre una mostra dedicata al modo in cui, tra Settecento e Ottocento, venivano raccontati e illustrati i fenomeni e catastrofi naturali. Si intitola “Il racconto della Terra: immagini e rappresentazioni nei periodici italiani tra Settecento e Ottocento” e sarà inaugurata giovedì 26 marzo alle 14.30 al Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo.
L’esposizione, a carattere divulgativo, è organizzata dall’Università dell’Insubria con il patrocinio della Fondazione Visconti di San Vito e dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) Lombardia. Rimarrà visitabile fino al 27 aprile 2026.
Un progetto di ricerca che diventa mostra
L’iniziativa nasce dai risultati del progetto PRIN 2022 “Comunicare e rappresentare la Terra”, coordinato dal professor Ezio Vaccari del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Insubria. Il lavoro di ricerca ha coinvolto docenti e ricercatori ed è stato sviluppato presso il Centro di ricerca sulla storia della montagna e delle scienze della Terra.
La mostra è curata da Maria Faccioli e propone un percorso attraverso testi e immagini tratti da periodici letterari, scientifici e divulgativi dell’epoca.
Tra terremoti, vulcani e comunicazione del rischio
Al centro dell’esposizione ci sono le modalità con cui venivano raccontati fenomeni come terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed eventi meteorologici tra la metà del Settecento e la metà dell’Ottocento.
Un tema che mantiene una forte attualità: il percorso mette infatti in relazione la narrazione storica con le questioni contemporanee legate alla prevenzione ambientale e ai cambiamenti climatici.
La mostra si sviluppa in undici pannelli allestiti nel Salone d’Onore del Castello Visconti di San Vito. Sarà visitabile negli orari di apertura del castello, la domenica e nei giorni festivi, oppure su prenotazione per gruppi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.