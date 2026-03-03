Comincia il processo per il furto al centro sportivo “Smash x3 Bellavista” di Gazzada Schianno

Si è svolta martedì davanti alla giudice Alessandra Sagone l’udienza predibattimentale per un’ipotesi di furto aggravato avvenuto presso il centro sportivo “Smash x3 Bellavista” di Gazzada Schianno.

Imputato un ventottenne varesino, pluripregiudicato, accusato di essersi introdotto nella struttura dopo aver infranto la vetrata d’ingresso utilizzando un laterizio reperito sul posto. Una volta all’interno, l’uomo avrebbe rotto la cassa, asportando il cassetto contenente pochi spiccioli. La rottura della vetrina ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Trascorsi appena quattro minuti, una pattuglia della «Vcv Varese» è intervenuta sul posto. Una guardia giurata ha notato il soggetto mentre scavalcava la recinzione e, con il supporto di una seconda pattuglia della stessa Vcv, ha iniziato a seguirlo. Contestualmente, la vigilanza Varese ha allertato la Polizia di Stato, intervenuta con altrettanta rapidità è riuscita a fermare il sospettato.

Ricondotto davanti alla prima guardia intervenuta, l’uomo è stato riconosciuto con certezza come colui che era stato visto scavalcare la recinzione. Un intervento tempestivo che ha consentito di bloccare il presunto autore nel giro di pochissimi minuti. L’imputato, attualmente detenuto, non è stato tradotto in aula. Il giudice ha riconosciuto il legittimo impedimento a comparire e ha disposto il rinvio dell’udienza al 23 giugno 2026. Non si esclude il ricorso a un rito alternativo. Il difensore dell’imputato è l’avvocato Oskar Canzoneri.