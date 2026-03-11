Con l’Associazione Oltreconfine di Varese un workshop per formare i volontari della rete solidale

Il 21 marzo 2026 alle ore 9.30 al CIOFS FP LOMBARDIA sede di Varese, l’Associazione Varese Oltreconfine Odv presenterà una nuova collaborazione a supporto del progetto “Insieme verso l’autonomia”.

“Il progetto continua a svilupparsi – ci spiega la presidente Giovanna Natalello – e la rete degli enti con cui l’associazione collabora si ampliata molto in questi ultimi anni per cercare individuare al meglio il supporto di cui hanno bisogno le persone che si rivolgono a noi. Questa nuova collaborazione con Kiwanis Insubria, invece, si focalizza sulla formazione dei volontari perché se è vero che far del bene aiuta a star bene, è altrettanto vero che per fare del bene bisogna star bene!”

Verrà offerto non solo ai volontari dell’associazione, ma a tutti gli operatori di rete interessati, un workshop in cui si parlerà di comunicazione efficace e costruzione della relazione di aiuto.

“Tutti possono rivolgersi al nostro sportello, scrivendoci a vareseoltreconfine.cv@gmail.com o chiamando 3938853098 – continua la presidente – e saremo pronti ad ascoltare e a trovare insieme una strada da percorrere per cercare una soluzione. Aiutiamo italiani e stranieri nella redazione e utilizzo del Curriculum Vitae, nell’iscrizione al Centro per l’Impiego e forniamo orientamento nella riqualificazione formativa e/o altre necessità. Tanti assistiti hanno già trovato lavoro migliorando la propria formazione linguistica e/o professionale grazie ad un percorso comune di orientamento. Molti hanno ricevuto supporto economico nell’ambito dei propri progetti sulla persona dalle Caritas e da San Vincenzo. Per chi non è automunito abbiamo attivato convenzioni per le patenti di guida a prezzi calmierati”.

“Siamo cresciuti molto sotto tanti punti di vista, ma tanto ancora si può fare e per questo abbiamo bisogno di persone disposte a dedicare tempo e capacità in questo progetto “chi fosse interessato può contattarci tramite la mail, in alternativa la nostra pagina Facebook o Instagram. Tutti i servizi sono gratuiti. Chiediamo a chi può di sostenerci di offrire il proprio contributo, economico o di qualche ora alla settimana, per aiutarci a realizzare tutto ciò che stiamo cercando di realizzare. Qui il link del sito internet per ulteriori informazioni. ”