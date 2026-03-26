Turate
Con lo spettacolo “Piccolo gesto” si chiude la rassegna di teatro per famiglie a Turate
Domenica 29 marzo l’anteprima del nuovo spettacolo degli Eccentrici Dadarò. Una storia tra comicità e poesia che racconta il valore delle scelte e della libertà di immaginare nuovi finali
Ultimo appuntamento per la rassegna teatrale dedicata alle famiglie a Turate. Domenica 29 marzo alle 16.30 al Teatro Parrocchiale San Luigi va in scena “Piccolo gesto”, nuova produzione degli Eccentrici Dadarò presentata in anteprima nell’ambito del ciclo “C’era una volta e quindi ancora c’è”.
Protagonista dello spettacolo è Osvaldo, un disegnatore che ogni giorno realizza storie seguendo le indicazioni del suo Capo. Trame sempre uguali, finali già scritti e una comicità fatta di gesti esagerati, pensati per strappare risate immediate.
Ma Osvaldo inizia a immaginare qualcosa di diverso. Crede che il pubblico possa cogliere anche altro: delicatezza, invenzione, nuove possibilità. Dentro di lui cresce così il desiderio di cambiare, di provare a raccontare finali diversi.
I“Piccolo gesto” diventa così una riflessione semplice ma profonda, adatta a grandi e piccoli, sul valore delle scelte e sulla libertà di immaginare alternative.
La storia si sviluppa attorno al confronto tra Osvaldo e il suo Capo, in un equilibrio tra comicità e poesia, dove anche un piccolo gesto può trasformarsi in un atto di coraggio.
Lo spettacolo chiude la rassegna domenicale sostenuta dal Comune di Turate e dal Circuito CLAPS, con la direzione artistica e organizzativa degli Eccentrici Dadarò.
Biglietto: 3 euro, direttamente in biglietteria (aperta dalle 15,30)