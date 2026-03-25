Con Missione Uovo il borgo di Velate ha aperto i suoi giardini ai bambini

La comunità a Velate ha celebrato l’equinozio di primavera con Missione Uovo, una speciale caccia al tesoro promossa nella mattinata del 21 marzo dalla Scuola dell’infanzia Peri Piatti. Un gioco coinvolgente che ha trasformato il borgo in un percorso da scoprire, ricco di meraviglia e di sorprese per decine di bambini e famiglie.

Il vero valore aggiunto dell’iniziativa è stata la generosità degli abitanti di Velate. Molti residenti hanno scelto di aderire alla manifestazione aprendo i cancelli dei propri giardini privati e permettere così ai piccoli esploratori di addentrarsi in angoli solitamente nascosti per scovare le tante uova colorate.

Tra la storica Torre, i vialetti fioriti, natura e impervie salite, i bambini hanno seguito una mappa a tappe, vivendo un’esperienza di scoperta autentica.

L’evento ha dimostrato come la sinergia tra scuola e territorio possa creare momenti di profonda coesione sociale.

A testimonianza del successo della giornata, le maestre Alessandra e Laura hanno condiviso un messaggio di ringraziamento sui canali social della scuola (Instagram e Facebook), accompagnato da un video (QUI IL LINK) che ripercorre i momenti più belli della manifestazione.

Fondamentale è stato il contributo dei volontari, dei Velatesi, dei genitori ed ex genitori, il cui impegno ha garantito un’organizzazione impeccabile, dimostrando quanto sia forte il senso di comunità.

Un ringraziamento speciale va ovviamente ai bambini, che con il loro entusiasmo, la loro energia e i loro sorrisi, hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più gioiosa e autentica.

Grazie di cuore .

La giornata è proseguita con un pranzo e una merenda collettivi e la premiazione finale, consolidando il legame indissolubile tra la scuola e il borgo.