Concerto dei Solisti Ambrosiani a Busto Arsizio, sulle tracce del barocco

L’ensemble I Solisti Ambrosiani annuncia un nuovo, imperdibile appuntamento dedicato alla grande musica sacra del Settecento. Protagonista della serata sarà lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, una delle pagine più intense, commoventi e celebri dell’intera storia della musica.

Composto da Pergolesi nelle ultime settimane di vita, lo Stabat Mater rappresenta il testamento spirituale di un genio prematuramente scomparso. I Solisti Ambrosiani ne propongono una lettura filologica e rigorosa, capace di restituire intatta quella “dolorosa bellezza” che ha affascinato compositori come Bach e Bellini.

L’esecuzione vedrà l’intreccio delle voci soliste, il soprano Tullia Pedersoli e il mezzosoprano Martina Bomben, sostenuto dal raffinato ordito strumentale dell’ensemble, sottolineando i contrasti dinamici e la profonda carica emotiva del testo di Jacopone da Todi.

Dettagli dell’Evento

Data: Venerdì 13 marzo 2026

Orario: ore 21

Luogo: Chiesa di S. Edoardo, viale Alfieri 14, Busto Arsizio

Ingresso: libero

Protagonisti: I Solisti Ambrosiani

L’ensemble I Solisti Ambrosiani, noto per la specializzazione nel repertorio barocco e la costante ricerca timbrica, si distingue per la capacità di unire il rigore esecutivo a una spiccata sensibilità interpretativa. Fondato da Davide Belosio (violino) e Tullia Pedersoli (soprano), il gruppo continua il suo percorso di valorizzazione del patrimonio musicale sacro e profano.

“Affrontare lo Stabat Mater di Pergolesi significa confrontarsi con l’essenza stessa del dolore e della speranza. La nostra interpretazione mira a preservare quella purezza melodica che rende questo capolavoro universale e senza tempo.”

Contatti per la Stampa

Email: isolistiambrosiani@gmail.com