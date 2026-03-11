Concerto dei Solisti Ambrosiani a Busto Arsizio, sulle tracce del barocco
Venerdì 13 marzo alla chiesa di S. Edoardo protagonista la musica di Giovanni Battista Pergolesi
L’ensemble I Solisti Ambrosiani annuncia un nuovo, imperdibile appuntamento dedicato alla grande musica sacra del Settecento. Protagonista della serata sarà lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, una delle pagine più intense, commoventi e celebri dell’intera storia della musica.
Composto da Pergolesi nelle ultime settimane di vita, lo Stabat Mater rappresenta il testamento spirituale di un genio prematuramente scomparso. I Solisti Ambrosiani ne propongono una lettura filologica e rigorosa, capace di restituire intatta quella “dolorosa bellezza” che ha affascinato compositori come Bach e Bellini.
L’esecuzione vedrà l’intreccio delle voci soliste, il soprano Tullia Pedersoli e il mezzosoprano Martina Bomben, sostenuto dal raffinato ordito strumentale dell’ensemble, sottolineando i contrasti dinamici e la profonda carica emotiva del testo di Jacopone da Todi.
Dettagli dell’Evento
Data: Venerdì 13 marzo 2026
Orario: ore 21
Luogo: Chiesa di S. Edoardo, viale Alfieri 14, Busto Arsizio
Ingresso: libero
Protagonisti: I Solisti Ambrosiani
L’ensemble I Solisti Ambrosiani, noto per la specializzazione nel repertorio barocco e la costante ricerca timbrica, si distingue per la capacità di unire il rigore esecutivo a una spiccata sensibilità interpretativa. Fondato da Davide Belosio (violino) e Tullia Pedersoli (soprano), il gruppo continua il suo percorso di valorizzazione del patrimonio musicale sacro e profano.
“Affrontare lo Stabat Mater di Pergolesi significa confrontarsi con l’essenza stessa del dolore e della speranza. La nostra interpretazione mira a preservare quella purezza melodica che rende questo capolavoro universale e senza tempo.”
Contatti per la Stampa
Email: isolistiambrosiani@gmail.com
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.