Concerto di Pasqua a Brunello: “Stabat Mater iuxta crucem” tra musica, meditazione e solidarietà

Un percorso musicale e meditativo che si ispira al celebre testo medievale dello Stabat Mater, mettendo al centro una delle immagini più forti e universali della tradizione cristiana

Domenica 28 marzo alle ore 16.30, la chiesa di Santa Maria Annunciata ospiterà un intenso momento musicale e spirituale in occasione del Concerto di Pasqua promosso da Good Samaritan ODV.

Protagonista dell’evento sarà il gruppo polifonico Josquin Despréz, diretto dal maestro Francesco Miotti, al pianoforte Matteo Failla, che proporrà il programma dal titolo “Stabat Mater iuxta crucem”. Un percorso musicale e meditativo che si ispira al celebre testo medievale dello Stabat Mater, mettendo al centro una delle immagini più forti e universali della tradizione cristiana: il dolore della Madre ai piedi della croce.

Attraverso brani come “De la crudel morte de Cristo” e “Stabat Mater dolorosa”, alternati a letture tematiche, il concerto guiderà il pubblico in una riflessione profonda sulla sofferenza materna. Non si tratta soltanto di un dolore religioso, ma di un’esperienza umana universale: lo smarrimento, la perdita e l’impotenza di una madre davanti alla morte del proprio figlio. La musica polifonica amplifica questa dimensione emotiva, trasformando il lamento in contemplazione e il dolore in preghiera condivisa.

L’evento sarà anche occasione di solidarietà. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà destinato al progetto Bambini di strada e alla casa “Papa Francesco”, che accoglie i minori coinvolti.

Contestualmente sarà aperta la Bottega Solidale di Good Samaritan (14:30-18:30), dove sarà possibile acquistare prodotti pasquali artigianali – colombe (tradizionali, albicocca, pistacchio e cioccolato), uova e ovetti di cioccolato, biscotti pasqualini e tutto l’artigianato ugandese realizzato dalle donne vulnerabili. Il ricavato delle vendite infatti sosterrà il progetto femminile Wawoto Kacel (che in lingua locale significa “camminiamo insieme”).

Un appuntamento che unisce arte, spiritualità e impegno concreto, offrendo alla comunità un’occasione per vivere il tempo pasquale in modo autentico e partecipato.

La Bottega solidale è aperta il mercoledì mattina dalle 9:00 alle12:00 e il sabato e la domenica dalle 14:30 alle 18:30. Domenica 5 aprile sarà aperta dalle 9:30 alle 12:00. Se desideri acquistare on-line o avere un’idea dei prodotti proposti visita lo shop

Sito | Facebook | Instagram