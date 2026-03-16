“Concerto per la Pace”: a Varese un’orchestra di giovani talenti per sostenere Medici Senza Frontiere

Il Salone Estense di Varese si prepara a ospitare la seconda edizione del Concerto per la Pace, un evento che unisce la grande musica classica alla solidarietà internazionale. L’appuntamento è fissato per domenica 29 marzo 2026 alle ore 18:00, in un’iniziativa promossa dal Comune di Varese in collaborazione con Medici Senza Frontiere (MSF) e l’Associazione Flangini.

Un’orchestra di giovani talenti e grandi maestri

Il programma musicale della serata vedrà protagonista la Società Cameristica Minium, un’orchestra composta da giovani talenti provenienti da tutta Italia, appositamente costituita per questa occasione. A guidare l’ensemble sarà il direttore Stefano Nigro, mentre il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare dal vivo il maestro Danilo Rossi, storica prima viola del Teatro alla Scala di Milano.

Musica e impegno umanitario con Medici Senza Frontiere

L’evento non è solo un momento culturale, ma una vera e propria missione umanitaria. L’ingresso è gratuito, ma ai partecipanti verrà chiesta un’offerta libera che sarà interamente devoluta al Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere. Durante la serata interverrà una rappresentanza nazionale dell’organizzazione, con la partecipazione straordinaria della vicepresidente di MSF Italia, Elda Baggio.

«Il Concerto per la Pace – spiega l’amministrazione comunale, che cura personalmente l’iniziativa – è giunto quest’anno alla sua seconda edizione ed è dedicato a una causa umanitaria di grande valore, realizzata in stretta sinergia con chi opera ogni giorno sul campo».

Il programma istituzionale della serata

L’apertura della serata sarà affidata a Helin Yildiz, consigliera comunale di Varese, che introdurrà i temi del concerto e l’importanza del sostegno alle popolazioni colpite dai conflitti. La cornice del Salone Estense, nel cuore di via Sacco, si conferma dunque come il luogo d’elezione per i grandi eventi civici della città, puntando ancora una volta sulla bellezza dell’arte come strumento di sensibilizzazione sociale.