Concorso Guardia di Finanza: al via le domande per 983 allievi marescialli
Dalle specializzazioni nautiche al contingente ordinario il nuovo bando delle Fiamme Gialle offre quasi mille posti per intraprendere la carriera militare in tutta Italia
La Guardia di Finanza ha indetto per l’anno accademico 2026/2027 il concorso, per titoli ed esami, finalizzato all’ammissione di 983 allievi marescialli al 98esimo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. Si tratta di una selezione importante che prevede la ripartizione dei posti tra il contingente ordinario, a cui sono destinati 923 posti, e il contingente di mare, che conta invece 60 posizioni. All’interno del contingente ordinario è prevista una riserva di 8 posti per i familiari del personale delle Forze armate e di polizia deceduto per causa di servizio. Per quanto riguarda il contingente di mare, le specializzazioni spaziano dal nocchiere abilitato al comando al tecnico macchine e dei sistemi di comunicazione.
Requisiti e scadenze per l’invio della domanda
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani che abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno alla data di scadenza del termine. La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile sul portale della Guardia di Finanza entro le ore 12:00 del 23 marzo 2026. Per accedere al sistema è necessario che i concorrenti siano in possesso delle credenziali SPID o della Carta di Identità Elettronica (CIE).
Informazioni e strumenti digitali
Una volta completata la registrazione al portale, i candidati possono procedere con la compilazione del modulo di domanda nella propria area riservata seguendo le istruzioni automatizzate. Ulteriori dettagli sul bando e sugli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito ufficiale e tramite l’applicazione mobile «GdF Concorsi», disponibile per i sistemi Android e iOS. Lo strumento digitale permette di monitorare costantemente lo stato della propria candidatura e di ricevere comunicazioni ufficiali direttamente sul proprio dispositivo.
