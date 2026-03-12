Concorso Guardia di Finanza: al via le domande per 983 allievi marescialli

La Guardia di Finanza ha indetto per l’anno accademico 2026/2027 il concorso, per titoli ed esami, finalizzato all’ammissione di 983 allievi marescialli al 98esimo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. Si tratta di una selezione importante che prevede la ripartizione dei posti tra il contingente ordinario, a cui sono destinati 923 posti, e il contingente di mare, che conta invece 60 posizioni. All’interno del contingente ordinario è prevista una riserva di 8 posti per i familiari del personale delle Forze armate e di polizia deceduto per causa di servizio. Per quanto riguarda il contingente di mare, le specializzazioni spaziano dal nocchiere abilitato al comando al tecnico macchine e dei sistemi di comunicazione.

Requisiti e scadenze per l’invio della domanda

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani che abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno alla data di scadenza del termine. La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile sul portale della Guardia di Finanza entro le ore 12:00 del 23 marzo 2026. Per accedere al sistema è necessario che i concorrenti siano in possesso delle credenziali SPID o della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Informazioni e strumenti digitali

Una volta completata la registrazione al portale, i candidati possono procedere con la compilazione del modulo di domanda nella propria area riservata seguendo le istruzioni automatizzate. Ulteriori dettagli sul bando e sugli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito ufficiale e tramite l’applicazione mobile «GdF Concorsi», disponibile per i sistemi Android e iOS. Lo strumento digitale permette di monitorare costantemente lo stato della propria candidatura e di ricevere comunicazioni ufficiali direttamente sul proprio dispositivo.