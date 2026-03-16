Condannati per guida in stato d’ebbrezza, lavori di pubblica utilità con l’Associazione nazionale carabinieri di Varese

Una nuova collaborazione tra istituzioni e volontariato per favorire il reinserimento sociale dei condannati. L’Associazione nazionale carabinieri di Varese ha firmato con il Tribunale cittadino una convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

L’accordo è stato sottoscritto dal presidente della sezione varesina dell’Associazione nazionale carabinieri, il tenente in congedo Roberto Leonardi, e dal presidente facente funzione del Tribunale, Dario Papa, in vista dell’insediamento della nuova presidente Mariolina Panasiti. Il protocollo consente ai condannati di chiedere la conversione della pena detentiva o pecuniaria in attività non retribuite a favore della collettività.

Le prestazioni saranno svolte sotto il coordinamento della sezione varesina dell’associazione, con sede in via Romagnosi, e riguarderanno attività sociali, assistenziali, culturali ed emergenziali. Il progetto, al quale ha contribuito anche l’avvocato Bartolomeo Catalano, colonnello dei carabinieri in congedo e coordinatore dell’iniziativa, potrà coinvolgere fino a due persone per volta.

La misura è destinata in particolare ai condannati per alcune violazioni del codice della strada, come la guida in stato di ebbrezza, che potranno svolgere attività utili alla comunità.

La convenzione, della durata di due anni rinnovabili, si inserisce in un impegno più ampio dei carabinieri in congedo sul territorio. Attualmente sono già 25 i volontari che collaborano con la Procura di Varese, mentre altri operano presso l’Ufficio di sorveglianza, la Prefettura e l’ufficio degli ufficiali giudiziari. Nei prossimi mesi è prevista anche una nuova intesa con l’Archivio di Stato.

«Siamo entusiasti per questo accordo – ha commentato Leonardi – che permette di mettere tempo ed esperienza al servizio della collettività e delle istituzioni».

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI VARESE SI RACCONTA A MATERIA