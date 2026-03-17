Confindustria incontra il Comune di Saronno e le imprese del territorio: al centro sviluppo e attrattività

Un confronto diretto tra imprese e amministrazione per parlare di sviluppo, infrastrutture e futuro del territorio. Confindustria Varese ha incontrato il Comune di Saronno, in un appuntamento che ha riunito istituzioni e mondo produttivo per fare il punto sulle prospettive della città e del suo distretto industriale.

L’incontro si è svolto negli spazi dell’azienda S.P.I.I. Spa di Saronno e ha visto la partecipazione del presidente di Confindustria Varese Luigi Galdabini, del sindaco Ilaria Pagani, del direttore Silvia Pagani e di una decina di imprese del territorio.

Un territorio a forte vocazione industriale

I dati confermano il peso economico di Saronno e del suo hinterland. La città è tra le più densamente popolate della provincia e presenta una densità di imprese superiore alla media provinciale, regionale e nazionale, con 374,7 aziende per chilometro quadrato.

Ancora più significativo il dato relativo all’industria: 23 unità locali industriali per chilometro quadrato, contro una media di 6 in provincia, 3,4 in Lombardia e 1,3 a livello nazionale.

Numeri che si estendono a tutto il distretto del Saronnese, che comprende anche Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo. Un’area ad alta concentrazione manifatturiera, con una media di 13,5 imprese industriali per chilometro quadrato, che sale fino a 24,3 a Caronno Pertusella.

Un sistema produttivo che dà lavoro a quasi 11mila addetti, con specializzazioni nei settori farmaceutico, macchinari, metalli, gomma e plastica.

I temi sul tavolo

Durante il confronto sono emerse diverse priorità per il territorio. Al centro del dibattito la viabilità e la mobilità dei lavoratori, insieme al tema delle piste ciclabili e dei collegamenti.

Ampio spazio anche alla sicurezza e alla microcriminalità, alla rigenerazione urbana e al recupero degli spazi dismessi, con particolare attenzione all’area dell’ex Isotta Fraschini, considerata strategica per il futuro della città.

Tra i punti chiave anche il ruolo della stazione di Saronno, che conta circa 30mila viaggiatori al giorno e rappresenta un nodo centrale del trasporto ferroviario regionale, e le prospettive di sviluppo dell’area di Saronno Sud.

Non sono mancati i riferimenti alla formazione, con il tema degli Its e delle infrastrutture educative, e alla qualità della vita nei quartieri.

Dialogo tra imprese e istituzioni

L’incontro rientra in un ciclo di appuntamenti avviato da Confindustria Varese con le amministrazioni locali. Dopo i confronti del 2025 con Varese, Busto Arsizio e Gallarate, il 2026 si apre con Saronno.

«Sono emersi spunti e proposte di cui continueremo a farci portavoce – ha spiegato Luigi Galdabini – L’obiettivo è rafforzare un’azione di rappresentanza costante e lavorare in modo collaborativo con l’amministrazione».

Galdabini ha sottolineato come il territorio presenti una vocazione imprenditoriale particolarmente marcata, con un sistema di imprese che rappresenta un pilastro per lo sviluppo economico e sociale.

La visione del Comune

Dal canto suo, Ilaria Pagani ha evidenziato l’importanza del confronto: «È stato un momento molto significativo per la città. Saronno ha una vocazione produttiva forte e questo patrimonio rappresenta una grande risorsa per costruire il futuro».

Tra le priorità indicate dal Comune ci sono viabilità, sicurezza, qualità della vita e rigenerazione urbana, con l’obiettivo di restituire alla città spazi strategici capaci di generare nuove opportunità.

«Vogliamo rafforzare un metodo di lavoro basato sul dialogo continuo tra amministrazione, imprese e territorio – ha aggiunto Pagani – perché lo sviluppo di Saronno passa da una visione condivisa».