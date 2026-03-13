Confindustria Varese e Caritas Ambrosiana stringono un accordo per contrastare il disagio economico

Prevenire il disagio economico, contrastare situazioni finanziarie fragili, aiutare le persone disoccupate a rientrare nel mondo del lavoro e offrire alle imprese uno strumento in più per trovare sul mercato del lavoro quelle risorse umane di cui sono alla ricerca per il proprio sviluppo. Questi gli obiettivi delle iniziative che verranno avviate dal protocollo d’intesa che Confindustria Varese e Fondazione Caritas Ambrosiana Onlus hanno firmato oggi, 13 marzo.

L’intesa permetterà di far partire, da una parte, percorsi di formazione di Educazione finanziaria e, dall’altra, di promuovere il “Fondo Diamo Lavoro” tra le imprese varesine. Progetti volti, nel primo caso, a contrastare situazioni economiche fragili grazie ad una maggiore conoscenza nel campo finanziario, e nel secondo, ad aiutare le persone in difficoltà economica e lavorativa, tramite il re-inserimento nel mondo occupazionale attraverso tirocini extracurriculari. Più nello specifico, i percorsi di formazione di educazione finanziaria si dividono in due tipologie: da un lato, in incontri formativi collettivi aziendali dedicati ai dipendenti delle imprese e dall’altro, in percorsi individuali o per interi nuclei familiari, che vogliono acquisire maggiore consapevolezza della propria situazione economica.

Spiega il Presidente di Confindustria Varese, Luigi Galdabini (a destra nella foto): «In coerenza con lo sviluppo del Social Progress Index Varese, con gli obiettivi in termini di attrattività del territorio del Piano Strategico #Varese2050 e con la volontà di contribuire al progresso non solo economico, ma anche sociale della provincia, Confindustria Varese ha avviato alcune collaborazioni e progetti con diversi stakeholder e su vari fronti di impegno sociale. Tutti riconducibili ad un’unica progettualità che è stata ribattezzata: Social Impact. Un contenitore di opportunità a disposizione anche delle iniziative sociali ed ESG delle imprese. L’accordo che firmiamo oggi con Caritas Ambrosiana si inserisce in questo quadro e lo arricchisce, aggiungendo due tasselli fondamentali: da una parte, offrire opportunità ai dipendenti delle imprese associate di accrescere la propria conoscenza e tranquillità finanziaria, dall’altra, promuovendo percorsi strutturati di ricollocamento del lavoro favorendo allo stesso tempo le imprese sempre più in difficoltà nella ricerca di personale qualificato».

Secondo il direttore di Caritas Ambrosiana, don Paolo Selmi, «il lavoro, lo dice la Costituzione italiana all’articolo 1, è fondamento del nostro ordinamento repubblicano. È il fondamento, potremmo dire in altre parole, del nostro stare e riconoscerci come comunità. Per un cristiano, è anche veicolo di espressione della dignità, della creatività, della capacità relazionale e fraterna che è propria di ogni essere umano. Per questo motivo, crediamo molto nelle alleanze con i soggetti, ivi incluse le imprese e le loro organizzazioni di rappresentanza, che organizzano e promuovono il lavoro prestando attenzione alla sua funzione sociale e di promozione umana. L’intesa con Confindustria Varese ci convince particolarmente e speriamo possa diventare modello di analoghi accordi con altri soggetti territoriali. Anzitutto, aiuta i lavoratori a gestire con raziocinio e lungimiranza i frutti economici del proprio lavoro, evitando derive di sovraindebitamento e dipendenza che possono causare povertà materiali e fragilità sociali. In secondo luogo, consente di potenziare uno strumento, il Fondo Diamo Lavoro, nel quale crediamo molto, dal momento che consente a persone vulnerabili di fruire di concrete opportunità formative e di inserimento sociale e a imprese che faticano a trovare manodopera, di attingere a un serbatoio troppo spesso trascurato. I poveri hanno bisogno di lavoro, tanto quanto il lavoro può scoprire nei poveri una risorsa».

Incontri formativi collettivi aziendali

L’obiettivo degli incontri formativi collettivi aziendali è quello di fornire a tutti i collaboratori delle imprese interessate, le competenze generali necessarie per gestire consapevolmente le finanze personali e familiari, imparando a pianificare, risparmiare e investire in modo efficace. Educazione finanziaria, previdenza, investimento e l’importanza della pianificazione dei propri obiettivi di vita legati al denaro: questi i temi che verranno approfonditi all’interno degli organici delle aziende che aderiranno. Gli incontri, della durata di due ore, potranno essere online, in presenza nello stabilimento aziendale oppure nei locali messi a disposizione da Confindustria Varese.

Percorsi individuali o di nuclei familiari

I percorsi individuali saranno dedicati a quelle persone e ai rispettivi nuclei familiari che, anche a seguito dell’incontro formativo collettivo aziendale sull’educazione finanziaria, saranno stati individuati da Caritas come più fragili. L’obiettivo di questi percorsi più specifici è quello di aiutare i lavoratori ad acquisire maggiore consapevolezza della propria situazione economica, garantendo obiettivi di spesa, di risparmio e di investimento consapevoli. Tramite l’utilizzo del software “Lifemaps 2.0.”, a disposizione dell’educatore finanziario, potranno essere affrontati temi come, ad esempio, la rendicontazione, il budgeting, lo stato patrimoniale, l’indebitamento o il sovraindebitamento, la previdenza e l’investimento. I percorsi, della durata media di 10 ore, potranno essere svolti online, negli sportelli di Caritas oppure nei locali messi a disposizione dalle imprese.

Fondo Diamo Lavoro

Il progetto Fondo Diamo Lavoro, gestito da Caritas Ambrosiana tramite Servizio Siloe e Fondazione San Carlo, è rivolto, invece, a tutte quelle famiglie in difficoltà economica a causa del protrarsi di situazioni di disoccupazione. L’obiettivo, in questo caso, è quello di fornire un aiuto alle persone disoccupate, favorendo il loro reinserimento nel mondo occupazionale, attraverso tirocini extracurriculari finanziati interamente dalle risorse del Fondo. Si tratta di tirocini extracurriculari di inserimento o di re-inserimento lavorativo della durata di massimo 30 ore settimanali (esclusa la domenica, per un periodo di 3 mesi con possibilità di proroga), finalizzati ad un placement vero e proprio o, comunque, a far acquisire alle persone coinvolte, nuove competenze e abilità professionalizzanti utili a rafforzare la loro occupabilità nel mercato del lavoro. Le imprese associate a Confindustria Varese che aderiranno avranno diritto alle credenziali di accesso al database per visualizzare i profili professionali inseriti e inviare alla Fondazione San Carlo le schede dei candidati ritenuti idonei. Potranno inoltre inserire una richiesta specifica nel caso in cui non fosse già presente un profilo adatto. Il Fondo Diamo Lavoro si farà carico del totale finanziamento dei tirocini e per tutta la durata (da tre a sei mesi) in cui la persona è collocata in azienda. E, dunque, dei costi, relativi all’indennità di partecipazione mensile erogata al tirocinante; ai ticket per il pasto giornaliero; alle assicurazioni INAIL e RC verso terzi; al cedolino e alla Certificazione Unica finale; all’erogazione del corso sulla sicurezza.