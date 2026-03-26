Controlli alla stazione di Mendrisio, una denuncia per una bici rubata

Operazione di controllo nell’area della stazione ferroviaria di Mendrisio nella giornata del 20 marzo 2026. Lo comunica la Polizia cantonale, che ha svolto un intervento mirato a seguito di alcune segnalazioni e con l’obiettivo di verificare possibili irregolarità, in particolare legate ai reati contro la Legge federale sugli stupefacenti e al mantenimento dell’ordine pubblico.

Nel corso dell’operazione sono state complessivamente controllate 20 persone. Gli accertamenti rientrano in un’attività di prevenzione e monitoraggio del territorio, con particolare attenzione alle aree sensibili come quella della stazione ferroviaria.

Durante le ispezioni, una persona è stata denunciata poiché trovata in possesso di una bicicletta risultata rubata. Non sono state comunicate ulteriori misure nei confronti degli altri soggetti verificati.

Al dispositivo di controllo hanno partecipato, oltre agli agenti della Polizia cantonale, anche i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), della Polizia Città di Mendrisio e della Polizia dei Trasporti, a conferma di un’azione coordinata tra più enti per garantire sicurezza e legalità sul territorio.