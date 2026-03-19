Cosa vogliono i commercianti di Saronno? Al via un’indagine per analizzare bisogni, criticità e prospettive
Il Comune, insieme a Confcommercio e TradeLab, avvia un’indagine per raccogliere dati e indicazioni direttamente dagli operatori economici del territorio, con un questionario online e un successivo incontro pubblico
Il Comune di Saronno avvia un’indagine per ascoltare direttamente i commercianti e raccogliere indicazioni utili sullo stato di salute del settore. L’iniziativa rientra nel percorso di sviluppo del Distretto Urbano del Commercio, attualmente in fase di ampliamento all’intero territorio cittadino.
Il progetto è realizzato in collaborazione con Confcommercio Ascom Saronno e con il supporto della società specializzata TradeLab, impegnata nelle analisi di mercato e nelle strategie per il commercio. L’obiettivo è costruire una fotografia aggiornata delle attività locali, individuando criticità, esigenze e prospettive di crescita.
Un questionario per dare voce agli operatori
A partire da domani, venerdì 20 marzo, sarà disponibile online un questionario rivolto a commercianti e operatori economici della città. Lo strumento servirà a raccogliere dati e suggerimenti direttamente da chi vive quotidianamente il tessuto commerciale saronnese.
Le informazioni raccolte saranno poi analizzate per orientare le future azioni di valorizzazione del commercio locale.
«L’iniziativa è promossa nell’interesse del commercio e della città – spiega l’assessora al Commercio Laura De Cristofaro – Per questo invitiamo tutti i commercianti di Saronno a dedicare pochi minuti per parlare della loro attività, dei loro progetti e delle criticità che incontrano».
Un percorso condiviso
L’indagine rappresenta un primo passo di un percorso più ampio, che punta a coinvolgere attivamente gli operatori nelle politiche di sviluppo del settore.
«Questa iniziativa è promossa nell’interesse esclusivo del commercio e della nostra comunità – dicono i soci fondatori del Distretto – Invitiamo caldamente ogni commerciante di Saronno a partecipare. È l’occasione per dar voce ai propri progetti e per evidenziare le difficoltà quotidiane, trasformandole in punti all’ordine del giorno per le future politiche di sviluppo».
I dati raccolti non resteranno solo oggetto di analisi: i risultati saranno infatti condivisi con gli operatori nel corso di un incontro pubblico. Un momento di confronto aperto per discutere le principali evidenze emerse e tradurle in azioni concrete.
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