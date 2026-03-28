Crema amarissima per la Pro Patria, la Pergolettese vince 2-1

La Pro Patria esce dal “Voltini” di Crema con una pesante sconfitta per 2-1 che, di fatto, avvicina sempre di più la squadra alla retrocessione.

I tigrotti vanno sotto dopo 27 minuti, dopo aver sprecato il possibile vantaggio con Mastroianni. I biancoblù hanno sfiorato l’1-1 alla fine del primo tempo con Desogus.

Nella ripresa la squadra di mister Bolzoni prova a fare la partita e riesce ad acciuffare il pareggio nel finale con la rete di Citterio. Peccato però che la parità duri pochi minuti, perché la Pergolettese riesce a riportarsi avanti al primo minuto di recupero, grazie a una disattenzione inaccettabile della difesa bustocca, che si fa infilare da Aidoo.

Il gol dell’ex Inter vale tre punti d’oro per la squadra di mister Mario Tacchinardi, che è sempre più vicina alla salvezza diretta, perché attualmente si trova a +17 sui tigrotti, che dovrebbero recuperare 9 punti per disputare i playout, e a +14 sulla Virtus Verona, spazzata via dalla Triestina, prossima avversaria della Pro Patria a Pasquetta, che si è imposta con un clamoroso 5-0 sugli uomini di Fresco. Da sottolineare la grande prova degli alabardati che, nonostante le difficoltà extracampo e la retrocessione, stanno onorando al meglio il campionato.

La retrocessione aritmetica della Pro Patria potrebbe arrivare già nel prossimo turno, qualora il distacco rispetto a un potenziale playout contro la Pergolettese dovesse diventare superiore ai 9 punti.

Fischio d’inizio

La Pergolettese si schiera con un 3-5-2 con Cordaro in porta; in difesa giocano Milesi, Lambrughi e Capoferri; i tre in mezzo al campo sono Careccia, Arini e Tremolada, mentre sulle fasce agiscono Pala e Roversi. Il tandem offensivo è composto da Corti e Petrovic.

La Pro Patria inizia con il 4-3-3 con Sala tra i pali; davanti a lui ci sono Sassaro, Pogliano, Motolese e Felicioli. A centrocampo ci sono Tunjov, Di Munno e Schirò. Il trio offensivo è composto da Renelus, Desogus e Mastroianni, che torna titolare dopo molte partite.

Primo tempo

La prima occasione della gara è per la Pergolettese al 15′: colpo di testa di Arini, sugli sviluppi di un calcio di punizione. La sfera termina alta. Al 19′ la Pro Patria si rende pericolosa: Desogus recupera dopo un errore di Pala e serve Mastroianni che, a tu per tu con Cordaro, non riesce a segnare, con il portiere di casa che fa sua la sfera. Al 23′ tiro pericoloso di Milesi, terminato alto non di molto. Al 27′ vantaggio della Pergolettese: inserimento vincente di Careccia, che corona un’azione partita da un fallo laterale battuto da Roversi e continuata dal grande lavoro di Tremolada, che elude la pressione di Motolese e serve un assist perfetto per il numero 21 che, a porta vuota, non può sbagliare. Tra il 31′ e il 33′ doppia occasione per la squadra di Tacchinardi: prima tiro di Careccia respinto da Motolese, poi tiro di Pala su cui si immola Pogliano. Al 39′ occasione per la Pro con Desogus che aggancia un pallone di Tunjov e calcia in diagonale con il sinistro: pallone largo di poco. Al termine dell’unico minuto di recupero si chiude la prima frazione con la Pergolettese avanti 1-0.

Secondo tempo

Al 4′ punizione di Giudici, spizzata di Sassaro verso Mastroianni che per poco non arriva sul pallone. Al 9′ tiro pericoloso di Petrovic, terminato alto non di molto. Al quarto d’ora sinistro di Tunjov da fuori area che costringe Cordaro alla parata. Al 37′ miracolo di Cordaro su un colpo di testa di Giudici. Mastroianni, dopo la respinta, prova a ribadire in rete ma calcia alto, divorandosi il pareggio. Pochi minuti dopo la squadra di casa sfiora il gol con un colpo di testa di Capoferri a botta sicura: Schiavone salva sulla linea il possibile 2-0. Al 44′ gol della Pro Patria: cross di Motolese dalla sinistra, colpo di testa di Udoh, Cordaro mette in angolo. Sul corner, Mastroianni fa una sponda involontaria per Citterio che corregge in rete e fa 1-1. Il risultato di parità dura pochissimo perché al 46′ arriva il clamoroso 2-1 della Pergolettese: torre di Meconi per Aidoo che calcia in corsa e fredda Sala in diagonale. Al termine dei 5′ di recupero l’arbitro fischia la fine, decretando la vittoria della Pergolettese per 2-1.

PERGOLETTESE-PRO PATRIA 2-1 (1-0) Reti: 27′ Careccia (PER), 44′ st Citterio (PPA), 46′ st Aidoo (PER) Pergolettese (3-5-2): Cordaro; Milesi, Lambrughi, Capoferri; Roversi (25′ st Aidoo), Tremolada (29′ st Dore), Arini, Careccia (25′ st Jaouhari), Pala (20′ st Meconi); Corti (29′ st Orlandi), Petrovic. A disposizione: Finardi, Doldi, Catena, Antolini, Ferrandino, Bane, Padalino, Pessolani, Rossetti. Allenatore: Tacchinardi. Pro Patria (4-3-3): Sala; Sassaro, Pogliano, Motolese, Felicioli (29′ st Citterio); Schirò (1′ st Giudici), Di Munno (15′ st Schiavone), Tunjov; Renelus (25′ st Orfei), Mastroianni, Desogus (15′ st Udoh). A disposizione: Rovida, Gnonto, Reggiori, Aliata, Travaglini, Ricordi, Frosali, Ferri. Allenatore: Bolzoni.

Ammoniti: Desogus (PPA), Di Munno (PPA), Pala (PER), Petrovic (PER), Arini (PER)