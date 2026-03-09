Cristina Colturi, 28enne di Calstelnuovo Bozzente, perde la vita a Tenerife dopo un incidente con il parapendio
La giovane viveva da circa un anno a Tenerife dove lavorava nel settore dell’armocromia collaborando con alcune strutture alberghiere
Si chiamava Cristina Colturi, aveva 28 anni ed era originaria di Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como, la giovane morta nella giornata di domenica 8 marzo dopo un grave incidente durante un volo in parapendio biposto a Tenerife, nelle isole Canarie.
L’incidente era avvenuto venerdì scorso sulla spiaggia di La Enramada durante un volo in tandem. Per cause ancora in corso di accertamento, il parapendio è precipitato e la giovane ha riportato ferite gravissime.
Subito soccorsa, Cristina Colturi era stata stabilizzata dai sanitari e trasferita in condizioni critiche all’ospedale universitario Nuestra Señora de la Candelaria, dove i medici hanno tentato per due giorni di salvarle la vita.
Nonostante gli sforzi dell’équipe sanitaria, la 28enne è morta domenica a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente. L’istruttore che si trovava con lei sul parapendio è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.
Cristina Colturi viveva da circa un anno a Tenerife. Dopo aver trascorso periodi in diverse città europee, aveva scelto di trasferirsi alle Canarie dove lavorava nel settore dell’armocromia, collaborando con alcune strutture alberghiere dell’isola.
La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione nel Comasco, dove la giovane era cresciuta e dove risiede ancora la sua famiglia.
In queste ore di dolore i familiari della ragazza, dall’Italia, hanno deciso di autorizzare l’espianto degli organi.
(foto dal profilo Facebook)
