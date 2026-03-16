Crolla il muretto ferroviario, senso unico in via Isaia a Somma Lombardo
L'assessore Piantanida annuncia possibili modifiche alla viabilità dopo il cedimento di ieri. Si valuta la direzione verso via Bruno Colombo.
Il muretto ferroviario in via Bianco Isaia a Somma Lombardo ha ceduto nella giornata di ieri, domenica 15 marzo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, i tecnici di RFI, la Polizia Locale e la ditta incaricata della manutenzione stradale per mettere in sicurezza l’area colpita dal crollo.
L’assessore ai lavori pubblici Edoardo Piantanida, nel dare la notizia dell’accaduto, invita gli automobilisti alla massima attenzione.
«È probabile – spiega l’assessore – che in quel tratto verrà istituito un cambio di viabilità rendendolo a senso unico (verso Via Bruno Colombo)».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.