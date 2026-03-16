Crolla il muretto ferroviario, senso unico in via Isaia a Somma Lombardo

Il muretto ferroviario in via Bianco Isaia a Somma Lombardo ha ceduto nella giornata di ieri, domenica 15 marzo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, i tecnici di RFI, la Polizia Locale e la ditta incaricata della manutenzione stradale per mettere in sicurezza l’area colpita dal crollo.

L’assessore ai lavori pubblici Edoardo Piantanida, nel dare la notizia dell’accaduto, invita gli automobilisti alla massima attenzione.

«È probabile – spiega l’assessore – che in quel tratto verrà istituito un cambio di viabilità rendendolo a senso unico (verso Via Bruno Colombo)».