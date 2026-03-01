Crugnola profeta in patria: quinta perla al “Laghi” nel segno della Lancia

Il rombo dei motori ha scosso il fine settimana varesino, regalando un verdetto che profuma di storia. Andrea Crugnola, il pilota di Calcinate del Pesce già quattro volte campione italiano, ha letteralmente dominato il 34° Rally dei Laghi. In coppia con Andrea Sassi e assistito dal team FPF, Crugnola non ha solo vinto: ha siglato il primo successo assoluto della nuova Lancia Ypsilon Rally2 al suo debutto sulle strade italiane.

Un aggancio nel mito

Con questa vittoria, Crugnola sale a quota cinque successi nella gara di casa, raggiungendo Giacomo Ogliari in vetta all’albo d’oro dei plurivincitori. Proprio Ogliari, oggi vicepresidente di ACI Varese, ha dato la sua “benedizione” al recordman: «Era oltre vent’anni che ero solo in vetta, ma è giusto essere raggiunto da un vero campione come Andrea. Nel ’97 guidai l’ultima Lancia Delta a vincere qui, oggi lui porta al successo la prima della nuova era. È il massimo».

Soddisfatto anche il vincitore: «Sono molto contento, è stata una bella gara con un finale reso “pepato” dalla pioggia. Ora il programma prevede una gara sulla storica Lancia Stratos, un ritorno alle origini della disciplina».

Il podio e il futuro

Alle spalle della Lancia Ypsilon si è piazzato un ottimo Simone Miele (con Luca Beltrame su Skoda Fabia), che ha saputo gestire l’acquazzone finale non previsto: «Era il miglior risultato ottenibile dietro ad Andrea – ha ammesso Miele – ora guardiamo al campionato Challenger». Terzo gradino del podio per Alessandro Re e Daniel Pozzi, anche loro su Skoda Fabia.

L’organizzatore Andrea Sabella (Asd Rally dei Laghi) guarda già al 2027: «Abbiamo dato il 120%. L’abbraccio della gente e degli enti è stato incredibile. Speriamo che questo sforzo sia sufficiente per ottenere la finale della Coppa Italia 2027, titolo che la gara merita dalla Federazione».