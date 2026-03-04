Cultura e impresa a braccetto: Lati di Vedano Olona entra nel “Patto per le arti” del museo Maga

L’industria si apre all’arte per sostenere il territorio. LATI Industria Termoplastici S.p.A., storica azienda di Vedano Olona, ha annunciato ufficialmente la propria adesione al «Patto per le Arti», l’iniziativa promossa dal Museo MA*GA di Gallarate in collaborazione con Confindustria Varese. L’obiettivo è quello di creare un legame strutturato tra il mondo produttivo e le attività culturali, vedendo in queste ultime una vera leva di sviluppo sociale e identitario (Nella foto il museo Maga. Credit: Roberto Marossi).

Un impegno per la cultura locale

L’ingresso di LATI nel programma avviene con la qualifica di «Supporter». Per l’azienda di Vedano Olona, che opera a livello internazionale nel settore dei compound termoplastici, si tratta di una scelta di responsabilità sociale volta a rafforzare il radicamento con la comunità locale. Sostenere il museo gallaratese significa infatti partecipare a un progetto che rende la cultura accessibile e integrata nel tessuto economico della provincia.

«L’adesione al Patto per le Arti rappresenta per LATI una scelta coerente con la nostra idea di impresa: un attore industriale che cresce insieme al territorio in cui opera. Sostenere il Museo MA*GA significa contribuire alla costruzione di un ecosistema culturale solido, capace di generare valore nel tempo per la comunità e per le nuove generazioni» — dichiara Michela Conterno, CEO di LATI.

Benefici per i dipendenti e le famiglie

L’accordo non resta chiuso nelle stanze della direzione, ma coinvolge direttamente tutte le persone che lavorano in azienda. L’adesione al progetto garantisce infatti agevolazioni per l’accesso alle esposizioni, sconti sui cataloghi e la possibilità di partecipare a laboratori educativi dedicati alle famiglie. Tra le prime iniziative concrete è già prevista una visita riservata alla scoperta della mostra «Kandinsky e l’Italia», un percorso che analizza la nascita dell’arte astratta attraverso 130 opere.

Il museo e l’impresa come ecosistema

Il «Patto per le Arti» nasce proprio per superare il concetto di sponsorizzazione occasionale e costruire un modello di collaborazione stabile tra le imprese e le istituzioni culturali. Il Museo MA*GA, nato nel 2010 dalla storica Civica Galleria d’Arte Moderna di Gallarate, conferma così il suo ruolo attivo nel dialogo tra arte e industria. Per LATI, già Società Benefit, questa iniziativa si affianca all’impegno per la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica.