Cultura in Lombardia: dal 10 marzo al via l’Avviso Unico 2026. Stanziati oltre 6 milioni di euro

Regione Lombardia riaccende i motori della promozione culturale sul territorio. Dal prossimo 10 marzo aprirà ufficialmente la nuova edizione dell’Avviso Unico Cultura, il principale strumento di sostegno economico per progetti diffusi che spaziano dai musei allo spettacolo dal vivo, fino alla tutela del patrimonio storico.

Per l’annualità 2026, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha messo in campo risorse per complessivi 6,05 milioni di euro. La misura punta a consolidare il tessuto culturale lombardo, con un’attenzione particolare alle aree che presentano un’offerta più limitata.

La novità: il coinvolgimento degli enti ecclesiastici

La vera svolta dell’edizione 2026 riguarda la platea dei beneficiari. Per la prima volta, oltre a enti pubblici, associazioni e realtà del terzo settore, potranno accedere ai contributi anche gli enti e le istituzioni ecclesiastiche riconosciute.

«È un passaggio significativo,» ha commentato l’assessore Caruso, «perché riconosce formalmente il ruolo fondamentale che questi soggetti svolgono nella tutela di opere d’arte, biblioteche e complessi monumentali che sono parte integrante della nostra storia».

Ripartizione dei fondi per ambiti di intervento

Il finanziamento di oltre 6 milioni di euro è stato suddiviso in quattro macro-aree per coprire ogni settore della filiera culturale:

1,7 milioni di euro: destinati a musei, sistemi bibliotecari e archivi.

1,95 milioni di euro: per il patrimonio culturale (incluso il nuovo sostegno agli enti ecclesiastici).

1,5 milioni di euro: per attività di promozione educativa e culturale.

900.000 euro: per il cinema e lo spettacolo dal vivo.

Come partecipare

Le realtà interessate avranno un mese di tempo per sottoporre le proprie progettualità. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma regionale ‘Bandi e Servizi’ a partire dal 10 marzo e fino al 9 aprile 2026.

L’obiettivo dell’Avviso è quello di premiare progetti che migliorino l’accessibilità ai luoghi della cultura, valorizzino ricorrenze storiche e aumentino la qualità dell’offerta formativa e ricreativa per i cittadini. Nel 2025, questa misura ha permesso di finanziare ben 425 progetti in tutte le province lombarde, confermandosi un pilastro per la vitalità dei territ