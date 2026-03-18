“Curiamo la vita e costruiamo la speranza”, Varese Solidale unisce le associazioni e combatte la povertà alimentare e sanitaria

Varese Solidale torna anche nel 2026 e rilancia il suo impegno mettendo al centro, accanto alla povertà alimentare, anche quella sanitaria. L’appuntamento, tra i più attesi e partecipati della città, sarà il 15 e 16 maggio con un programma ricco di iniziative, che coinvolgerà 43 associazioni di Varese.

L’iniziativa, raccontata durante la rubrica “La materia del giorno” di VareseNews, nasce undici anni fa con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della fragilità. «Con Varese Solidale – spiega don Matteo Rivolta, responsabile Caritas della zona pastorale di Varese – cerchiamo di aggregare le realtà del territorio e di mettere in luce le diverse forme di povertà». Negli anni il focus si è ampliato e per l’edizione 2026 ha incluso il problema sempre più diffuso dell’accesso alle cure.

Due giorni con un convegno, la cena alla Brunella e la classica lotteria

L’edizione 2026 si aprirà venerdì 15 maggio alle 18:00 nella sala convegni di Villa Recalcati con un incontro dedicato al tema delle povertà sanitarie. Un’occasione per approfondire il fenomeno e conoscere le realtà che sul territorio che si impegnano per dare soluzioni concrete.

Sabato 16 maggio il cuore dell’evento si sposterà in centro città: corso Matteotti ospiterà i gazebo delle associazioni, mentre in piazza San Vittore sarà allestito il “Villaggio della salute”, una delle principali novità di quest’anno.

Qui i cittadini potranno accedere gratuitamente a screening di base come misurazione della pressione, glicemia e colesterolo. «Sono controlli semplici – precisa Simone Filippi, presidente della Croce Rossa di Varese – ma fondamentali, che possono rivelare i primi campanelli d’allarme e permettere alle persone di avviare per tempo il giusto percorso sanitario».

La giornata si concluderà con la cena solidale alla Brunella, il cui ricavato – insieme a quello della lotteria – sarà destinato alle associazioni impegnate nel contrasto alle povertà, tra cui Croce Rossa, Farsi Prossimo, Non Solo Pane e Pane di Sant’Antonio.

Povertà sanitarie: un fenomeno in crescita

Accanto alle difficoltà alimentari, cresce infatti il numero di persone che rinunciano alle cure. «Molte famiglie – segnala Filippi – devono scegliere tra fare la spesa o sostenere una visita medica».

Un tema che riguarda una fascia sempre più ampia di popolazione, non solo le situazioni di marginalità estrema. «La povertà sanitaria – precisa Don Matteo Rivolta – aiuta a capire come il disagio stia diventando trasversale».

Le associazioni cercano di intervenire con servizi di prossimità, ambulatori solidali e supporto per superare ostacoli come le liste d’attesa o l’accesso alle prestazioni.

Una rete che lavora tutto l’anno

Varese Solidale è un percorso lungo un anno percorso fianco a fianco dalle diverse realtà del territorio. Le associazioni si incontrano con regolarità fin dalla fine dell’edizione precedente, per coordinarsi e collaborare al meglio in vista della prossima.

Tra le novità del 2026, c’è anche la pubblicazione di un volumetto con le storie delle associazioni partecipanti, pensato per far conoscere opportunità di volontariato e – contemporaneamente – offrire ai cittadini uno strumento utile per conoscere i servizi granatiti dalle realtà di volontariato cittadine.

«Se realtà diverse – ammette don Matteo Rivolta – riescono a collaborare e persino a cantare insieme a fine giornata, significa che si è costruito qualcosa di vero».

Numeri e bisogni che restano

I bisogni, spiegano gli organizzatori, non sono cambiati ma si sono intensificati. «I numeri sono importanti – rivela Tania Jemoli, tesoriera di Farsi Prossimo – : solo alla Casa della Carità parliamo di 64mila pasti in un anno».

Accanto alla distribuzione alimentare, si sviluppano nuove forme di aiuto come l’emporio della solidarietà, rivolto a famiglie in difficoltà temporanea.

La sfida: vincere la battaglia contro la povertà

Tra le principali difficoltà resta quella di coinvolgere nuovi volontari. «Servono persone – spiega Simone Filippi – disponibili a dedicare tempo, perché il lavoro è costante».

Il sogno, condiviso da tutte le realtà coinvolte, è ambizioso: non solo alleviare le difficoltà, ma riuscire a superarle. «Non mitigare la povertà – precisa Filippi –, ma combatterla e vincerla».