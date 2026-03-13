Curriculum “gonfiato” per ottenere un incarico: indagati dirigente e funzionario dell’agenzia Formativa della provincia di Varese

Avviso di conclusione delle indagini per un dirigente e un funzionario dell’agenzia Formativa della provincia di Varese (ente pubblico operante nel settore della formazione professionale). I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno notificato il provvedimento, disposto dalla Procura, al termine di un’attività investigativa delegata dall’autorità giudiziaria.

I due sono indagati, a vario titolo, per omissione di atti d’ufficio, truffa e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico in relazione a una procedura selettiva bandita dall’ente per l’assegnazione di un incarico di vertice locale.

Secondo l’ipotesi accusatoria, uno degli indagati avrebbe presentato un curriculum “arricchito”, attestando titoli ed esperienze professionali che in realtà non sarebbero mai stati conseguiti, allo scopo di superare la selezione.

All’altro indagato, dirigente e incaricato di pubblico servizio, viene invece contestato di non aver effettuato nei tempi previsti le verifiche sulle dichiarazioni rese dal candidato. Nonostante una richiesta formale, infatti, non sarebbero stati compiuti entro trenta giorni gli accertamenti previsti dal Testo unico sulla documentazione amministrativa, né sarebbe stato fornito un riscontro motivato sul mancato adempimento.

Le indagini sono state condotte attraverso l’acquisizione di documenti amministrativi, l’analisi degli atti interni dell’ente e l’audizione di persone informate sui fatti, attività che hanno permesso di ricostruire il contesto nel quale sarebbero maturate le presunte irregolarità.

L’operazione rientra nelle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela della legalità e della trasparenza nella pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla correttezza delle procedure e al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio.