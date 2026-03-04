Da 31 anni al lavoro coi pazienti, va in pensione l’infermiere pittore Giuseppe Razza

Ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Razza che dopo 31 anni di servizio presso l’ospedale Sant’Antonio Abate ha raggiunto l’età pensionabile. Giuseppe Razza ha iniziato il suo lavoro nel nosocomio gallaratese nel 1995 dopo 31 anni di servizio, mercoledì 4 marzo timbrerà per l’ultima volta il cartellino.

Commosso per questi trentuno anni di lavoro, ha voluto raccontare la sua esperienza lavorativa tra i malati dell’ospedale di Gallarate. «Ho iniziato a lavorare in ospedale nel 1995 nei reparti di endocrinologia, dermatologia e nefrologia. Ho sempre incontrato in questi trentuno anni colleghi bravi e lavorare con dei bravi colleghi mi faceva stare bene. I malati lo aspettavano sempre a braccia aperte perché, dice, dava sollievo con una parola di conforto oppure con un sorriso.»

Nel 2013 è stato trasferito nel reparto di medicina del padiglione “Trotti Maino” . Ora Giuseppe Razza potrà dedicare la sua vita ad un’altra passione, quella della pittura.