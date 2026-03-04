Varese News

Gallarate/Malpensa

Da 31 anni al lavoro coi pazienti, va in pensione l’infermiere pittore Giuseppe Razza

Ha iniziato il suo lavoro nel nosocomio gallaratese nel 1995. Mercoledì 4 marzo timbrerà per l'ultima volta il cartellino

Generico 02 Mar 2026

Ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Razza che dopo 31 anni di servizio presso l’ospedale Sant’Antonio Abate ha raggiunto l’età pensionabile. Giuseppe Razza ha iniziato il suo lavoro nel nosocomio gallaratese nel 1995 dopo 31 anni di servizio, mercoledì 4 marzo timbrerà per l’ultima volta il cartellino.

Commosso per questi trentuno anni di lavoro, ha voluto raccontare la sua esperienza lavorativa tra i malati dell’ospedale di Gallarate. «Ho iniziato a lavorare in ospedale nel 1995 nei reparti di endocrinologia, dermatologia e nefrologia. Ho sempre incontrato in questi trentuno anni colleghi bravi e lavorare con dei bravi colleghi mi faceva stare bene. I malati lo aspettavano sempre a braccia aperte perché, dice, dava sollievo con una parola di conforto oppure con un sorriso.»

Nel 2013 è stato trasferito nel reparto di medicina del padiglione “Trotti Maino” . Ora Giuseppe Razza potrà dedicare la sua vita ad un’altra passione, quella della pittura.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.