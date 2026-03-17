Da Catania a Genova, passando per Viterbo e Rimini. Il viaggio di chi ha scelto di venire a vivere a Varese

Si chiamano Alessandro, Andrea, Concetta, Federica, Francesco, Giulia, Matteo, Martina e Veronica. Arrivano da Rimini, Brescia, Reggio Calabria, Catania, Viterbo, Bergamo, Legnano e Genova. Hanno partecipato al bando “Vieni a vivere a Varese”, promosso dalla Camera di Commercio, scegliendo di trasferirsi e lavorare nella nostra provincia.

L’iniziativa prevede un sostegno economico per favorire il trasferimento dei lavoratori. La misura consiste in un voucher da 2mila euro all’anno per tre anni, esentasse e spendibile negli esercizi commerciali del territorio, destinato ai giovani tra i 18 e i 45 anni che sottoscrivono un nuovo contratto di lavoro in provincia di Varese.

Sono ammessi contratti a tempo indeterminato, part-time o full-time, contratti a tempo determinato di almeno dodici mesi e apprendistato.

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L’occasione per presentare i nuovi arrivati è stata la sottoscrizione di un accordo tra l’ente camerale e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che consente ai beneficiari del bando di accedere anche a mutui agevolati per l’acquisto di una casa.

La maggior parte dei nuovi residenti è composta da ingegneri che hanno trovato lavoro nelle aziende del territorio, soprattutto nel distretto aerospaziale lombardo, dalla Leonardo di Venegono Superiore alla Secondo Mona di Somma Lombardo, ma anche in altre realtà industriali, come la chimica Lamberti di Albizzate.

Chi ha scelto di venire a vivere a Varese apprezza soprattutto la natura e il verde, la vicinanza con una grande città come Milano, la presenza dell’aeroporto di Malpensa e le buone infrastrutture di collegamento. Tra le criticità segnalate, invece, emerge quasi sempre la carenza di parcheggi.

Molti hanno scoperto l’opportunità del bando grazie al passaparola di amici e conoscenti. Una di loro sapeva che Varese è soprannominata la Città Giardino e quasi tutti conoscevano già la grande storia industriale del territorio, costruita in oltre due secoli di manifattura nei settori aeronautico, metalmeccanico e tessile.

«Quando è uscito il bando Vieni a vivere a Varese, a settembre del 2025 – ha raccontato il segretario generale della Camera di Commercio Anna Deligios – sono arrivate cinquemila richieste di informazioni via mail, via WhatsApp, telefoniche, attraverso il nostro sito. Tanti chiedevano notizie sul bando e sulle opportunità di lavoro, quindi scrivevano per chiedere se potevamo metterli in contatto con le agenzie per poter appunto sottoscrivere un contratto di lavoro. Altri invece chiedevano informazioni su come reperire una un alloggio in provincia di Varese».

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, banca di riferimento del territorio, è già presente con nove filiali e presto, come ha ricordato Roberto Gentilomo, responsabile area mercato della Bcc, ne aprirà altre quattro, arrivando così a coprire l’intera provincia. «L’idea di affiancarvi per un mutuo per l’acquisto di una casa, prodotto per noi molto core – ha sottolineato Gentilomo – è molto stimolante. Si tratta di un mutuo a tasso fisso che, visti i tempi di grande tensione sui mercati, consente di programmare in maniera più serena un investimento così importante. Le nostre filiali sono brave nel fare un vestito su misura, perché ognuno di voi avrà delle esigenze diverse».

“Vieni a vivere a Varese” è un progetto più inclusivo che attrattivo, perché punta a rispondere a bisogni primari come la casa e il lavoro e potrebbe rappresentare un modello di riferimento anche per altre province italiane. Nei prossimi giorni una delegazione dell’ente camerale varesino sarà all’Università della Tuscia di Viterbo per illustrare e presentare il progetto.

«Un bando simile è stato presentato dalla Camera di Commercio di Ravenna – ha concluso Mauro Vitiello presidente dell’ente camerale varesino – e ci sta lavorando anche la Camera di Commercio di Brescia. Questa è una partita che si dovrà giocare a livello nazionale perché abbiamo sempre meno giovani. E non dimentichiamo che un territorio vive se ci sono impresa e lavoro».