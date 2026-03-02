Da Crugnola a Piffero, dalla Lancia alla Suzuki: tutti i vincitori del Rally dei Laghi 2026

La quinta vittoria varesina di Andrea Crugnola e – di conseguenza – la prima a livello mondiale della nuova Lancia Ypsilon sono senza dubbio i risultati di maggiore rilievo del 34° Rally dei Laghi che si è disputato tra Luino, le strade dell’Alto Varesotto e i Giardini Estensi, sede dell’arrivo. Ma ogni rally prevede tanti vincitori; queste gare infatti sono suddivise in categorie in base alle vetture utilizzate, e per ciascuna è prevista una classifica. (nella foto: la Clio di Battistelli-Ciorciaro)

Per questo, ogni anno, VareseNews dà spazio a tutti coloro che sono saliti sul podio finale: il giusto riconoscimento a chi investe passione, tempo e denaro per vivacizzare una gara che è bella anche per via della folta partecipazione popolare. Ecco quindi i primi tre di ogni classe e delle varie classifiche: in alcuni casi troverete un solo nome perché non sono segnalati i concorrenti ritirati.

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA

1) Crugnola – Sassi (Lancia Ypsilon Rally2) in 50.37.0; 2) Miele – Beltrame (Skoda Fabia RS) a 1.33.1; 3) Re – Pozzi (Skoda Fabia RS) a 2.24.9; 4) Freguglia – Turati (Skoda Fabia RS) a 3.41.8; 5) Brega – Farnocchia (Skoda Fabia RS) a 3.51.8; 6) Pensotti – Falzone (Skoda Fabia RS) a 4.36.6; 7) Battistelli – Ciorciaro (Renault Clio Rally3) a 5.21.4; 8) Ardizzone – Pasini (Lancia Ypsilon Rally4) a 5.28.4; 9) Fredducci – De Rosa (Skoda Fabia Rally2) a 5.36.1; 10) Di Giovanni – Colapietro (Lancia Ypsilon Rally4) a 5.44.2.

TROFEO DEI COMUNI

1) Cugliate Fabiasco; 2) Maccagno con Pino e Veddasca; 3) Luino

CLASSE RALLY2

1) Crugnola – Sassi (Lancia Ypsilon); 2) Miele – Beltrame (Skoda Fabia); 3) Re – Pozzi (Skoda Fabia)

CLASSE RALLY3

1) Battistelli – Ciorciaro (Renault Clio); 2) Meli – Bertagnon (Renault Clio); 3) Lupo – Uslenghi (Renault Clio)

CLASSE S16

1) Maran – Maran (Renault Clio); 2) Longhi – Stocchetti (Renault Clio)

CLASSE RALLY4

1) Ardizzone – Pasini (Lancia Ypsilon); 2) Di Giovanni – Colapietro (Lancia Ypsilon); 3) Cambiaghi – Paganoni (Lancia Ypsilon)

CLASSE RALLY4/R2

1) Zoppini – Terrapieno (Peugeot 208); 2) Statuto – Costa (Peugeot 208); 3) Faccetti – Rizzato (Peugeot 208)

CLASSE R3

1) Bosetti – Buzzi (Renault Clio)

CLASSE A6

1) “Zanna” – “Il Nonno” (Citroen C2)

CLASSE K10

1) Hohlheimer – Franceschini (Fiat Punto)

CLASSE RS RS-S 2.0

1) Bertagnon – Lotti (Renault Clio W.)

CLASSE RALLY5

1) De Nunzio – Romano (Renault Clio); 2) Statti – Premoselli (Renault Clio); 3) Pascarella – Frasson (Renault Clio)

CLASSE N2

1) Trinca Colonel – Treccani (Citroen Saxo); 2) Baruffini – Meloni (Peugeot 106); 3) D’Alberto – Piccinelli (Peugeot 106)

CLASSE N3

1) Colombo – Pittari (Renault Clio)

CLASSE RS 1.6

1) Certo – Carletti (Suzuki Swift)

CLASSE RS 1.4 PLUS

1) Vella – Colombo (Peugeot 106); 2) Zizza – Ferrario (Peugeot 106)

CLASSE RS 1.6 PLUS

1) Francabandiera – Aries (Peugeot 106)

CLASSE RS 1.0 TB

1) Piffero – Stoppini (Suzuki Swift)

FEMMINILE

1) Piffero – Stoppini (Suzuki Swift)

UNDER 25

1) Ardizzone – Pasini (Lancia Ypsilon); 2) Sanfilippo – Longo (Peugeot 208); 3) Villa – Zaramella (Peugeot 208)

OVER 55

1) Meli – Bertagnon (Renault Clio); 2) Bizzozero – Tosetto (Renault Clio); 3) Leoni – Prioni (Skoda Fabia)

PN. HANKOOK

1) D’Alberto – Piccinelli (Peugeot 106)

PN. MICHELIN

1) Re – Pozzi (Skoda Fabia); 2) Fredducci – De Rosa (Skoda Fabia); 3) Cambiaghi – Paganoni (Lancia Ypsilon)

PN. PIRELLI

1) Crugnola – Sassi (Lancia Ypsilon); 2) Miele – Beltrame (Skoda Fabia); 3) Freguglia – Turati (Skoda Fabia)