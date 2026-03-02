Da Gavirate a Valganna il festival che celebra le donne nella storia della musica

Dal 7 al 29 marzo si svolge in diversi comuni della provincia di Varese la terza edizione di IN_AUDITA MUSICA, il Festival di Musica al Femminile diretto da Chiara Nicora, dedicato a musiciste, compositrici e cantanti che hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica. Un percorso diffuso tra ville storiche, teatri, chiostri e sale civiche del territorio, con ingresso libero, che unisce concerti, arti visive e momenti di approfondimento culturale.

Il festival nasce con un obiettivo preciso: restituire centralità alla creatività femminile, troppo spesso rimasta in ombra o raccontata solo attraverso legami familiari. La rassegna intende creare un dialogo tra passato e contemporaneità, trasformando ogni appuntamento in un’occasione di ascolto ma anche di consapevolezza e condivisione.

Anche quest’anno IN_AUDITA MUSICA rinnova l’abbinamento con le arti visive, grazie alla collaborazione con la critica d’arte Debora Ferrari. Espongono artiste del territorio varesino – Chiara Campiotti, Giulia Colombo, Silva Lindner e Stella Ranza – con opere di pittura e scultura che dialogano con i concerti, senza essere semplici “cornici”, ma presenze autonome e vive.

Novità di questa edizione è la collaborazione con l’Università dell’Insubria, con il coinvolgimento della delegata all’Uguaglianza di Genere e Pari Opportunità Paola Biavaschi. Il festival è promosso con il patrocinio di Rete al Femminile Varese e vede come ente capofila gli Amici della Badia di Ganna.

Il cartellone prende il via sabato 7 marzo al Chiostro di Voltorre a Gavirate con “Maria Theresia von Paradis. La musica dell’invisibile”, appuntamento che verrà poi replicato anche a Villa Toeplitz a Varese e al Teatro SOMS di Caldana a Cocquio Trevisago.

Domenica 8 marzo alla Badia di San Gemolo in Valganna spazio a “Visioni femminili”, con musiche di Mel Bonis, Marie Jaëll, Fanny Mendelssohn e Amy Beach, affiancate da una conferenza dedicata alla cantante Giuseppina Grassini.

Tra gli altri appuntamenti: il 13 marzo a Galliate Lombardo “Un clavicembalo tutto per sé. Storia di Nannerl Mozart”; il 14 marzo al Noli Teatro L. Defferrari “Voci di donne, l’altra metà della musica”; il 15 marzo a Besozzo “Appassionate e pazienti. Storie di donne”.

Il 22 marzo a Villa De Strens a Gazzada Schianno si parlerà di Nanette Streicher, costruttrice di pianoforti per Beethoven, mentre il festival si chiuderà il 29 marzo alla Badia di San Gemolo in Valganna con “Arabeschi dell’anima” e la presentazione del libro “Geliebte Clara”, dedicato a Clara Schumann

Un calendario fitto che attraversa Gavirate, Valganna, Galliate Lombardo, Besozzo, Varese, Cocquio Trevisago e Gazzada Schianno, costruendo un ponte tra memoria storica e nuove sensibilità artistiche.