Dà in escandescenze in centro a Cuvio e salta sul cassone del pick-up in corsa: arrestato

Si allontana per due giorni dal centro di accoglienza straordinaria che lo ospita a Cuvio e, quando rientra, alla contestazione di aver violato le prescrizioni prefettizie reagisce con violenza contro i carabinieri. Protagonista della vicenda un giovane originario del Burkina Faso, arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dopo aver aggredito un militare della locale stazione e rotto la bodycam in dotazione.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì nel piccolo centro della Valcuvia, sotto gli occhi di alcuni residenti che hanno assistito a momenti concitati. Secondo quanto ricostruito, il giovane, in evidente stato di agitazione, avrebbe dato in escandescenze dopo essere rientrato nella struttura di accoglienza. Gli operatori del centro gli avrebbero fatto notare l’assenza ingiustificata di due giorni e, al momento del rientro, gli avrebbero fatto trovare alcuni effetti personali lasciati all’esterno dell’alloggio.

Da lì la situazione è degenerata fino all’intervento dei carabinieri. Durante le fasi concitate il giovane avrebbe aggredito uno dei militari, danneggiando anche la bodycam. Nel pieno dell’agitazione è inoltre saltato sul cassone di un pick-up in transito, rischiando di farsi seriamente male.

Arrestato e portato in caserma, l’uomo è comparso questa mattina davanti al giudice Letizia Bibbiani del Tribunale di Varese per la convalida dell’arresto. Difeso dall’avvocato Daniele Paci, ha visto confermata la misura come richiesto dal pubblico ministero Antonia Rombolà.

Il giudice ha quindi disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Varese. Il procedimento è stato rinviato al prossimo 10 giugno.