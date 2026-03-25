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Busto Arsizio/Altomilanese

Da Mario Belluzzo ai ragazzi dell’Ite Tosi e agli Angeli Urbani. È il mercoledì di Radio Materia

Nuova puntata del podcast Figli di un gol minore alle 12 e alle 21, gli studenti della scuola eccellenza di Busto alle 15 e le storie di strada degli Angeli Urbani alle 16,30

Generico 23 Mar 2026

La nuova puntata di Figli di un gol minore, gli studenti dell’Ite Tosi a Che scuola fai e gli Angeli Urbani a Soci All Time. Tre i nuovi appuntamenti su Radio Materia in questo mercoledì.

12,00 e 21,00 Figli di un gol Minore

L’ospite di questa settimana di Francesco Mazzoleni è uno storico allenatore del Varesotto come Mario Belluzzo, oggi dirigente sportivo alla Varesina ma con un passato da giocatore importante soprattutto a Varese.

15,00 Che scuola fai

Eleonora Cavarzan, Helene Mignot, Daniele Fusco ed Eleonora Ribolzi dell’Ite Tosi di Busto Arsizio saranno gli ospiti protagonisti della nuova puntata della trasmissione di Radio Materia dedicata alle scuole superiori. (leggi l’articolo)

16,30 Soci All Time

Nella trasmissione realizzata in collaborazione con CSV Insubria avremo il piacere di entrare in una realtà molto conosciuta tra le strade di Varese. Walter Piazza ci racconterà cosa fanno gli Angeli Urbani.

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Pubblicato il 25 Marzo 2026
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